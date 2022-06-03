▲ 【基金看法】貝萊德CEO料未來數年通脹保持高位 籲不應要求資管公司擔任「環境警察」

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）首席執行官Larry Fink接受外電訪問時稱，由於全球供應鏈混亂，預計未來數年通脹將保持高位，「疫情以及全球不同地區的封鎖措施加劇情況惡化」。

截至 3 月 31 日，貝萊德管理著約9.6萬億美元（約74.9萬億港元）資產。目前市場正面臨通脹飆升、利率上漲和地緣政治動盪困擾。Fink直言，美聯儲本身並沒有解決整個經濟供應問題的工具，預計市場波動將繼續，隨著經濟轉型至採用更環保能源，通脹率也可能繼續居高不下。

Fink估計，市場將經歷一陣恐懼，並將引發更多的市場動盪，但還沒有觀察到投資者資產配置發生巨大變化。

貝萊德Larry Fink：資管公司不應負責確保投資組合盡其所能保護地球

近年投資者對可持續投資和環境、社會及管治（ESG）投資的熱度大增， Fink指出，今年貝萊德一直在自願提供更多有關其排放的信息，而貝萊德不支持涉及氣候政策的規則性股東決議。

Fink直言，資產管理公司不應負責確保其投資組合下的公司盡其所能保護地球，「我不想成為環境警察（environmental police）」，強調要求私營部門擔任這樣的角色屬錯誤。

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