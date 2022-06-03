【Microsoft】財務管理神器將消失！  微軟明年6月起終止Excel中的Money服務

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不少使用Excel作財務管理的用家，相信對Money不會陌生。但微軟（Microsoft）日前宣佈，於明年6月底終止包括Money、Alpha Wolfram資料支援等數項Excel附加功能，而已經儲存在桌面電腦或OneDrive中的Excel工作表內的資料則不受影響。
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Money是微軟在Microsoft 365的重要服務之一，它可整合用戶的線上銀行帳戶，方便用戶將不同銀行帳戶資料整合到Excel中，方便統一管理。但據官方最新公布，這功能將在2023年6月30日終止服務，微軟呼籲用戶不要將資料留在Money中，以免服務關閉後無法存取，而已儲存在桌機或OneDrive中的Excel工作表內的資料則不受影響。
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作為替代，微軟建議用戶使用第三方工具Tiller，其支援5個自動更新工作表，亦可每日向用戶發送帳戶餘額及交易的郵件。
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責任編輯：廖淑瑩
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