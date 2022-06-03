拜登籲兩黨達共識收緊槍管 「不能再讓美國民眾失望」

美國近日連續發生多宗大型槍擊事件，再次激發當地社會對收緊槍管的訴求。總統拜登日前提出多點收緊槍管建議，並呼籲民主共和兩黨的國會議員達成共識，讓相關建議有機會在國會內表決，直言「不能再讓美國民眾失望」。

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拜登（Joe Biden）周四（2日）於白宮發表全國直播演說，質問還需要多少性命犧牲，才可能改變美國的槍械法律。他提出多項收緊槍械管制的建議，如禁止販賣突擊武器﹑加強購槍時的背景審查及把最低買槍年齡由18歲提升至21歲等。

拜登早前曾到訪剛發生校園大型槍擊事件不久的德州，聲稱此次經歷使他不禁想起，美國有太多學校及民眾日常生活的地方變成槍擊案發的殺戮現場。

同時，拜登亦向國會施壓，特別針對參議院內的共和黨議員。拜登批評大多數共和黨議員不希望在國會提出收緊槍管動議，更遑論投票表決，表示對此情況感到不合理。拜登稱今次不會再無動作，是時候作出改變。他表示，

「我們不能再讓美國民眾失望」（We can't fail the American people again）

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拜登甚至指出，如果國會議員最終不為所動，相信此事將影響美國民眾在年底舉行的中期選舉時的投票。由於參議院內民主黨並無享有絕對多數議席，即使眾議院通過的收緊槍管議案，亦會在參議院被共和黨阻攔。

美國全國步槍協會（NRA）在拜登演說後發出聲明，指拜登提出的建議可能侵犯奉公守法擁槍者的權利，強調有關建議既非真正的解決方法，亦無展示領導能力，更加不是美國民眾所需要的。

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責任編輯：吳漢培