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【網絡安全】數碼交易增致詐騙案急升　專家揭三大常見手法籲防禦

14:00 2022/06/04

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LexisNexis Digital Identity Network曾發現一名欺詐者曾攻擊35個不同的組織，隨之引發580次相關事件，包括：100次創建帳號/信用卡申請/貸款申請、45次嘗試在電子商店購物等。

隨着市民對網上服務愈加依賴，加上社交媒體的普及，網絡世界自然也成為不法之徒的集中地，數碼騙案屢見不鮮。網絡安全專家呼籲，企業及消費者在進行綫上交易時，必須留意3大最常見的攻擊手法，包括：憑證填充攻擊、帳號接管及詐騙扣款，並作好抵禦準備。

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LexisNexis Risk Solutions副總裁David Haynes接受本報訪問時表示，網絡詐騙並非新鮮事，但隨着零售業交易綫上化及虛擬貨幣的興起，在數碼交易增長的同時，數碼騙局量也大幅上升。

他透露，由機械人發動的網絡攻擊（Bot Attacks），是目前欺詐者在金融服務及電子商務的主要攻擊媒介。全球被攻擊的數量按年增加32%，達到16億次。亞太區的攻擊尤其嚴重，次數同比增長135%，

相比歐美國家，亞太區的民眾及企業更依賴透過手機進行交易，惟使用者安全意識仍相對貧乏，容易掉以輕心，成為不法分子的主要目標。

機械人網絡攻擊　被攻擊數量達16億次

他舉例，「憑證填充攻擊」（Credential stuffing）最為普遍，黑客會利用殭屍網絡（Botnet）偷來的登入憑證，如電子郵件地址和密碼等，透過自動化，以疲勞轟炸的方式不斷試圖登入，直到某一組帳號密碼成功為止。

「帳號接管」（Account takeover fraud）也是常見手法之一。詐騙者會透過假網站、電郵、即時通訊或短訊等形式進行，誘拐用戶按下含有病毒連結，或要求用戶輸入敏感資料來獲取帳戶資訊。

他指以上提及的兩項攻擊手法，均會嚴重影響消費者。當消費者帳戶被接管後，不法分子就可進行未經授權的財務交易，進行購買、或將資金移轉到其他帳戶，竊取金錢。

LexisNexis Risk Solutions副總裁David Haynes表示，網絡詐騙並非新鮮事，但隨著數碼交易增長，數碼騙局數量也大幅上升。（陳永康攝）

詐騙扣款影響深遠　損失成本極高

至於對企業最大影響的攻擊，Haynes就認為莫過於「詐騙扣款」（Chargeback fraud）。他舉例，不法分子會透過帳號接管，進入消費者的電商帳號，然後在用戶購買商品或服務後，擅自竄改收貨地址。用戶若未有發現，下單的貨品就會送到被修改後的地址，消費者就無法收到物品而要求退款。

【零售商機】報告：7成零售商料今年生意錄至少2成增幅　顧客對「線上購物、線下退貨」有需求

對商家來說，除了必須將商品金額退還予消費者的付款帳戶外，還要成立調查委員會，花上人力耗時2至3個月進行調查，並向銀行支付一定手續費。若退單率太高，該商家的交易系統也有可能遭到銀行停用。Haynes直言：

這類欺詐一宗都嫌多，因為它導致企業損失的成本實在太高！

應如何應對？

Haynes呼籲，無論是企業或消費者，都要打起十二分精神來保障自己，預防數碼騙案。他並有4項建議：1.每次打開連結或者附件的時候，都應抱着懷疑的態度；2.瀏覽不明網站時要加倍小心，不要點擊可疑廣告；3.不要在不同的網站上使用相同密碼，設定密碼盡可能混合大寫小寫、數字和特殊字符，提高密碼安全性；4.企業應攜手合作，若發現數碼欺詐活動，應大方共享相關經驗，讓其他人提高警惕。

【疫後新常態】研究：近半港人接受無人便利店　疫下光顧實體店意欲跌14%

記者：曾曉汶

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