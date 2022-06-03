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【Meta】打電話更方便　Meta Messenger增設「通話」分頁

科技 11:27 2022/06/03

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Meta日前宣佈，將於Messenger推出「通話」分頁，把文字對話和語音通話記錄區分。

Meta旗下有多個社交通訊軟件，而Messenger最近亦推出新功能，令Messenger的介面與WhatsApp十分相似。Meta日前宣佈，將於Messenger推出「通話」分頁，把文字對話和語音通話記錄區分。

【Meta私隱】Meta私隱條款再更新 用戶更易了解自己資料如何被轉移
 
據悉，新版Messenger的介面會有4個不同的分頁，分別是已有的Chats、People以及新增的Stories及Call，與現時WhatsApp十分相似。
 
據Meta的數據顯示，Messenger用戶在語音及視像通話的使用量，由2020年初起至今大增40%，可見用戶對該功能有一定需求。另外，Messenger也在今年年初加入端對端加密、新貼圖、回覆和轉發指定訊息等功能，未來亦計劃會在視像通話中加入AR 特效，讓用戶可有濾鏡、面具、動畫等特效。

【Telegram】Telegram擬告別免費時代 工程師：新測試版本已刪去「永遠免費」描述

【Google Meet】Google優化用戶視像通話體驗 合併Duo及Meet成單一平台

責任編輯：廖淑瑩

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