【Meta】打電話更方便　Meta Messenger增設「通話」分頁

▲ Meta日前宣佈，將於Messenger推出「通話」分頁，把文字對話和語音通話記錄區分。

Meta旗下有多個社交通訊軟件，而Messenger最近亦推出新功能，令Messenger的介面與WhatsApp十分相似。Meta日前宣佈，將於Messenger推出「通話」分頁，把文字對話和語音通話記錄區分。

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據悉，新版Messenger的介面會有4個不同的分頁，分別是已有的Chats、People以及新增的Stories及Call，與現時WhatsApp十分相似。



據Meta的數據顯示，Messenger用戶在語音及視像通話的使用量，由2020年初起至今大增40%，可見用戶對該功能有一定需求。另外，Messenger也在今年年初加入端對端加密、新貼圖、回覆和轉發指定訊息等功能，未來亦計劃會在視像通話中加入AR 特效，讓用戶可有濾鏡、面具、動畫等特效。

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責任編輯：廖淑瑩

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