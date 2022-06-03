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【英國王室】英女王缺席周五禮拜儀式 感到不適

環球社會熱點 11:26 2022/06/03

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英女王是英國史上首位迎來白金禧年的君主，周四（2日）起一連4日皆有慶祝活動。英國白金漢宮發表聲明表示，英女王周四出席閱兵儀式後感到不適，將缺席周五（3日）舉行的禮拜儀式。英國白金漢宮強調，英女王十分希望參與活動。

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英女王周四出席閱兵儀式，晚上亦出席溫莎堡舉行的點燈儀式。但白金漢宮發表聲明表示，英女王感到有些微不適，考慮到周五便在聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）舉行的感恩節禮拜儀式的行程，英女王將缺席活動。

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白金漢宮強調，英女王十分享受周四的活動，是在非常不情願的情況下缺席周五活動。《路透社》引述王室消息人士報道，英女王一直十分希望出席，但未能許下承諾。英國官員表示，周五舉行儀式涉及多項活動，英女王決定雖然遺憾但明智。

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周五的禮拜儀式涉及朗讀聖經、祈禱等多項活動，英國等地政客都會出席，英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦會參與。聖保羅大教堂表示，感謝英女王的統治領導，讚揚她70年來的忠誠及奉獻精神。

現年96歲的英女王並非唯一缺席周五儀式的王室成員，其次子安德魯王子（Prince Andrew）亦因確診新冠肺炎而缺席。但外界預料，剛剛回國哈里王子（Prince Harry）及太太梅根（Meghan Markle）將會出席。

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責任編輯：李俊儀

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