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【大行看法】高盛總裁響警：未來經濟形勢恐更艱難　正看到更嚴峻資本市場環境　

股市 11:16 2022/06/03

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【大行看法】高盛總裁響警：未來經濟形勢恐更艱難　正看到更嚴峻資本市場環境　

繼摩通（美：JPM）後，再有投行掌舵人表示看淡經濟，有外電指，高盛（美：GS）總裁John Waldron於投資者會議上警告，全球經濟受到一系列衝擊的情況下，未來將面臨更艱難的時期。

John Waldron稱：「這是我職業生涯中見過的最複雜、充滿波動環境之一。」Waldron續指，對系統的衝擊數目是前所未有。

摩通CEO戴蒙警告：市場須準備迎接「颶風」　與自家策略師唱反調，看【下一頁】

高盛Waldron避免使用任何天氣類比 但擔心通脹、貨幣政策變化等

Waldron的言論與摩通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）評論美國經濟面臨「颶風」相互呼應，但Waldron表示，會避免使用任何天氣類比，但擔心通脹、貨幣政策變化及俄羅斯入侵烏克蘭帶來的風險可能會影響全球經濟。

Waldron稱：「預計未來的經濟形勢會更加艱難」，並表示「毫無疑問，我們正看到更加嚴峻的資本市場環境」。

有信心高盛在經濟低迷仍實現更高利潤

不過Waldron稱對合併市場的彈性感到驚訝，但認為事情有可能開始逆轉，目前觀察到需求遭到破壞，企業首席執行官們變得不那麼自信了，該行正在仔細觀察市場信號。Waldron在會議上也表達對高盛在經濟低迷時期仍能實現更高利潤的信心。

今年初Waldron成為銀行業對美聯儲最嚴厲的批評者之一，認為央行缺乏自主權和決心承受壓力，採取必要措施來對抗金融危機。

【大行報告】高盛看好未來12個月MSCI中國指數反彈20%　評選5大政策潛在受惠股

【美股焦點】高盛：美國通脹現見頂回落訊號　利好美股

美股 經濟 宏觀分析 貨幣政策 地緣政治 經濟衰退 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 金融

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