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【虛擬保險】Blue：月入二萬以下家庭保險開支中位數可高達2100元　推「三合一全面保」回應市場需求

Hot Talk 11:35 2022/06/03

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網上人壽保險公司Blue委託生活易於今年5月進行一項「港人購買保險消費習慣調查」，調查發現，每月總收入少於20,000港元的本港家庭，若同時擁有危疾、人壽及意外三種基本保障，每月保險開支中位數可高達2,100港元。Blue指，調查反映保險開支可能會為他們帶來一定程度的經濟壓力。

Blue以網上問卷形式成功訪問352名年齡介乎25至54歲的香港居民，了解他們的保險習慣及支出。調查亦發現，未持有危疾、人壽及意外保險的受訪者當中，五成表示「沒有閒錢」(50%)，其次為 「保險產品太難理解」(22%)。

另外，超過 8 成受訪者明白危疾、人壽及意外保障的重要；而有71%受訪者表示有興趣購買一份集齊危疾、人壽及意外三大保障的保險計劃，主要原因包括:「不再需要分開管理保單」 (47%)、「較獨立 購買三份保單更便宜」(36%)，以及「保障計劃較有彈性」(32%)。 

危疾保障涵蓋癌症、心臟病發作及中風

Blue宣佈推出「三合一全面保」回應市場需求，一份保單提供危疾、人壽及意外三大基本保障，每日保費低至4.3港元。Blue指，該計劃的危疾保障涵蓋癌症、心臟病發作及中風三大常見危疾，受保人一旦不幸確診任何受保危疾，可獲得相等於保障額100%的一筆過現金賠償。

在人壽保障方面，若受保人於保單保障期內不幸身故，計劃將提供相等於保障額100%的一筆過現金賠償。至於個人意外保障，若受保人不幸遭遇意外時，並因該意外而於180日內意外身故、斷肢或完全及永久傷殘 ，計劃將提供相等於保障額200%的一筆過現金賠償。

另外，該計劃標榜簡易投保及索償程序，只須於網上回答簡單健康問題，毌須提交任何驗身報告即可申請投保，一經批核，保單最快可即日生效。受保人只需填妥索償表格及提交所需文件，就可申請索償，最快2個工作天得到初步理賠評估。

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