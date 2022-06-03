  • 30°C
香港時間 : 2022603日 (五) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基：5分1國土落俄手 尋更多軍援

環球政治 11:00 2022/06/03

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第100日，雙方戰火仍然未見停止。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，20%領土已落入俄羅斯控制，但指俄佔領區情況如災難。同時，澤連斯基呼籲盟友增加現代化武器援助，幫助烏克蘭取得最終勝利。

【烏克蘭戰爭】俄批美供火箭系統如火上加油 斥無助恢復和談 【下一頁】

丹麥公投通過加入歐盟共同防務機制（第二版） 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（2日）視像現身盧森堡國會時表示，烏克蘭5分1領土被俄羅斯佔領。澤連斯基指俄國佔領區根本是災難區域，俄國要為此負全責。澤連斯基亦指出，俄烏雙方現時戰線蔓延超過1,000公里，烏東地區每日有100名烏克蘭人死亡，450至500人受傷。

同日澤連斯基在斯洛伐克一個論壇視像現身時則呼籲盟友，加大對烏克蘭的軍事援助，正努力引入更現代化的武器系統，希望在俄烏戰爭取得突破。

另外，澤連斯基稱烏軍雖然在北頓涅茨克（Sievierodonetsk）的戰事取得「部分成功」，但當地情況仍然惡劣，鄰近地區及城市依然遭受俄軍的猛烈攻勢，暫時亦難言成果。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】拜登宣布供先進火箭系統 烏承諾不攻擊俄領土
2022/06/01
【烏克蘭戰爭】拜登宣布供先進火箭系統 烏承諾不攻擊俄領土
【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問
2022/06/01
【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問
【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣
2022/06/01
【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣
俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
2022/05/31
俄擬參照天然氣付款機制 向債券持有人付債息
【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應
2022/05/31
【烏克蘭戰爭】荷蘭拒用盧布付款 俄斷天然氣供應

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】拜登宣布供先進火箭系統 烏承諾不攻擊俄領土
12:27 2022/06/01
【烏克蘭戰爭】拜登宣布供先進火箭系統 烏承諾不攻擊俄領土
【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問
12:00 2022/06/01
【烏克蘭戰爭】俄議員提議綁架北約防長 押返俄盤問
【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣
10:56 2022/06/01
【烏克蘭戰爭】德國丹麥兩企拒用盧布找數 同遭俄斷供天然氣
軍事 地緣政治 烏克蘭 澤連斯基 戰爭 俄羅斯

上一篇文章

【英國王室】英女王缺席周五禮拜儀式 感到不適

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間11:00）
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
英國護士通脹下人工唔夠交租 要靠食物銀行救濟
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【尊尼狄普誹謗案】Kate Moss踢爆Amber Heard講大話 從未被家暴或推落樓梯
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄佔地2成國土 歐盟終通過禁運俄油制裁（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指俄佔地2成國土 歐盟終通過禁運俄油制裁（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款