【烏克蘭戰爭】澤連斯基：5分1國土落俄手 尋更多軍援

俄羅斯與烏克蘭戰爭進入第100日，雙方戰火仍然未見停止。烏克蘭總統澤連斯基聲稱，20%領土已落入俄羅斯控制，但指俄佔領區情況如災難。同時，澤連斯基呼籲盟友增加現代化武器援助，幫助烏克蘭取得最終勝利。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（2日）視像現身盧森堡國會時表示，烏克蘭5分1領土被俄羅斯佔領。澤連斯基指俄國佔領區根本是災難區域，俄國要為此負全責。澤連斯基亦指出，俄烏雙方現時戰線蔓延超過1,000公里，烏東地區每日有100名烏克蘭人死亡，450至500人受傷。

同日澤連斯基在斯洛伐克一個論壇視像現身時則呼籲盟友，加大對烏克蘭的軍事援助，正努力引入更現代化的武器系統，希望在俄烏戰爭取得突破。

另外，澤連斯基稱烏軍雖然在北頓涅茨克（Sievierodonetsk）的戰事取得「部分成功」，但當地情況仍然惡劣，鄰近地區及城市依然遭受俄軍的猛烈攻勢，暫時亦難言成果。

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責任編輯：吳漢培