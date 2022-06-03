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【比特幣期貨】美CFTC起訴加密貨幣交易所Gemini　涉2017年就評估中比特幣期貨作誤導性陳述

股市 10:36 2022/06/03

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【比特幣期貨】美CFTC起訴加密貨幣交易所Gemini　涉2017年就評估中比特幣期貨作誤導性陳述

有外電指，美國商品期貨交易委員會（CFTC ）周四（2日）在紐約聯邦法院向加密貨幣交易所Gemini信託公司提訴，指控對方在2017年就評估中的比特幣期貨合約做出虛假和誤導性陳述，違反了有關商品聯邦法律，正在尋求民事罰款和其他補救措施。

CFTC 聲稱 Gemini 在 2017 年 7 月至 2017 年 12 月期間向CFTC工作人員就 Gemini 交易所的運營和交易訂單價格「做出虛假和誤導性陳述」。

有外電引述Gemini回應指，公司具備8年以上的申請紀錄，強調公司總是做正確的事情，期待在法庭上最終證明這一點。

CFTC 代理執法主管 Gretchen Lowe 在一份聲明中表示，今次訴訟發出一個強烈的信息，即委員會將採取行動維護市場監督程序的完整性。 CFTC文件指出，Gemini 提議的比特幣期貨合約特別重要，因為它是首批在指定合約市場上市的數字資產期貨合約之一。

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