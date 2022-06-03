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【美股焦點】Lululemon首季盈收勝預期兼升全年預測　運動休閒服疫情過後仍有市場

股市 10:18 2022/06/03

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運動服品牌Lululemon（美：LULU）公佈首季業績，營收均勝預期，因受惠網上銷售錄雙位數增長，以及男士產品門銷售表現強勁。雖然環球經濟挑戰重重，公司仍預期今年銷售動力持續。

Lululemon首季盈利1.9億美元，按年增長31％；每股盈利1.48美元，高於預期的1.43美元；期內收入按年升32％至16.1億美元，亦較預期的15.3億美元多。公司期內同店銷售按年升28％，同樣較預期的增長20.4％為高。

Lululemon周四收市升4.4％，收報302.58美元。

稱未來仍會繼繼投資內地

Lululemon被視為疫情受惠股，因疫情期間消費者物色彈性質料的長褲與舒適的服裝，以在家穿著，即使現在美國人已重返辦公室，這類運動休閒服仍有市場。此外，Lululemon亦有力將通脹下的原材料、勞工與運輸成本上漲轉嫁予消費者，公司3月下旬才宣佈將上調部份產品價格。

展望今年全年，Lululemon預測銷售額介乎76.1億美元至77.1億美元，高於之前所預測的74.9億美元至76.2億美元。公司對今年全年的每股經調整盈利預測為9.35美元至9.5美元，亦高於之前預測的9.15美元至9.35美元。

中國市場方面，在防疫限制措施下，Lululemon有約3分1內地門店上季及第二季期間須關閉，惟公司認為內地市場需求疲弱僅屬暫時因素，未來仍會繼繼投資內地，指Lululemon的品牌動力仍然強勁。

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