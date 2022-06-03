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【招聘博覽】數碼港周六起一連3日舉行招聘博覽 提供逾1500個職缺

理財智慧 16:58 2022/06/03

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數碼港將於6月4日至6月6日一連三日舉辦 「數碼港互動招聘博覽2022」，吸引逾150間公司參與，並提供超過1,500個職位空缺，當中涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等範疇。

【電動車】馬斯克要求員工每周在公司最少40小時　否則當作辭職【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

今年的招聘博覽將會繼續以線上形式舉行。在招聘博覽所提供的職位空缺中，智慧生活相關的職位佔比最多，佔比例達35%。數碼港首席公眾使命官陳思源認為香港：「創科界作為香港經濟新動力，在數碼轉型及數字經濟積極發展的勢頭下，業界繼續對人才有殷切需求，積極增聘人手。今年招聘博覽提供的職位數目錄得可觀增長，數碼港感到非常鼓舞。」

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

是次招聘博覽亦首次加入元宇宙元素，部分區域新增立體360空間的「3D效果」體驗，進一步改善用戶介面。另外，數碼港聯同初創公司Datality Lab推出免費履歷諮詢服務，利用AI分析求職者面試表現，並進行打分，向他們提供專業的面試改善報告。

【帶你睇盤】青衣三房套單位　業主曾花70萬豪華裝修　一家大小即買即住之選【下一頁

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記者：鄭日棱

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