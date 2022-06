【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q4 工程可合理順延？

「在不可抗力下,工程可合理順延」。這條款合理嗎?

香港的 裝修報價單 大部分都沒有註明不可抗力的處理,也沒有界定什麼為之不可抗力。一般情況下,「因八號風球,起貨日順延一天」是合符主流期望的。但以疫情影響為例,不可抗力的影響可以以月計。判頭確診而按法例需隔離是否不可抗力?傢俬因內地廠房休市而無法運送又是否不可抗力?戶主是否無權更改合約、必須等待一切復常呢?

參與外國的報價系統,不可抗力應該有明確的定義和期限。期限屆滿,則戶主有權宣佈取消工程。這些都是一條完善的不可抗力條款所需考慮的。當然,既然香港沒有訂立這些條款的慣例,勉強訂立這些條款,會對雙方構成不必要的壓力和成本。

然而,觀乎一些 報價單 ,既要列明不可抗力條款,但不但不就不可抗力設限,更將不可抗力無限延伸,除了寫明戶主無權因此終止工程或追討損失,更註明了如因不可抗力導致原材料價格上升、廠房的關閉等等,戶主對於附加費用亦不能反對,這就遠離了公平性、將不可抗力當作不承擔自己管理責任和風險的藉口了。

裝修學院 認為,條款的訂立必須盡量考慮不同情況下對雙方的公平性。如果無法平衡,可以考慮移除該條款,在極端情況發生時,雙方便可以商業法律中,報價單本身隱含附帶之法律原則為依歸。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

