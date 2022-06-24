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【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q4 工程可合理順延？

名人薈萃 08:00 2022/06/24

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  1. 「在不可抗力下，工程可合理順延」。這條款合理嗎？

香港的裝修報價單大部分都沒有註明不可抗力的處理，也沒有界定什麼為之不可抗力。一般情況下，「因八號風球，起貨日順延一天」是合符主流期望的。但以疫情影響為例，不可抗力的影響可以以月計。判頭確診而按法例需隔離是否不可抗力？傢俬因內地廠房休市而無法運送又是否不可抗力？戶主是否無權更改合約、必須等待一切復常呢？

參與外國的報價系統，不可抗力應該有明確的定義和期限。期限屆滿，則戶主有權宣佈取消工程。這些都是一條完善的不可抗力條款所需考慮的。當然，既然香港沒有訂立這些條款的慣例，勉強訂立這些條款，會對雙方構成不必要的壓力和成本。

然而，觀乎一些報價單，既要列明不可抗力條款，但不但不就不可抗力設限，更將不可抗力無限延伸，除了寫明戶主無權因此終止工程或追討損失，更註明了如因不可抗力導致原材料價格上升、廠房的關閉等等，戶主對於附加費用亦不能反對，這就遠離了公平性、將不可抗力當作不承擔自己管理責任和風險的藉口了。

裝修學院認為，條款的訂立必須盡量考慮不同情況下對雙方的公平性。如果無法平衡，可以考慮移除該條款，在極端情況發生時，雙方便可以商業法律中，報價單本身隱含附帶之法律原則為依歸。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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