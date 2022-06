【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q3 必需由專業人士對收貨標準有質疑？

不合理。不合理。不合理。

對 裝修收貨標準 對質疑的設限,也許是為免戶主胡亂提出質疑,令公司需疲於證明施工合符標準。撇除這是否屬消費者的合理權利和服務期望的觀點,單就可行性而言,除非條款指明了由什麼專業人士判定,且該專業人士確實有能力就所有收貨標準進行判定,否則這條款基本上大大限制了提出質疑的權利。以下簡列三個原因:

不是所有裝修項目都有 / 需要專業人士判定

有些問題根本不需專業人士提出,又或者找專業人士提出的成本非常高。無論是去水喉淤塞,還是掃口粉剝落,難道真的要做專業測試才能提出嗎?

裝修項目廣泛,缺乏單一專業人士

當然有人認為戶主不應事事質疑,但如果在工程中,戶主對公司信心下降,是否就需就每項項目找該科的專業人士提意見?如果打算委託公證行的話,那為什麼不一早決定以哪一間公證行為依歸呢?

不同專業人士的意見大有不同

承上點,專業人士或公證行的報告並不一定不公正,但絕非絕對的。不同專業人士的意見大有不同,如果單單註明「需找專業人士提出異見」卻又不限定哪個專業人士,那就限制了提出意見、卻又無法解決爭拗,徒增雙方爭議解決的成本。

以上條款, 裝修學院 建議移除。若要改寫,寫「除特別註明外,報價方並沒有提供工程質素檢驗服務的責任」便可以了。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路?

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

更多裝修攻略 @ 裝修學院校長 Simon Tang 的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!