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【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q3 必需由專業人士對收貨標準有質疑？

名人薈萃 06:00 2022/06/17

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  1. 「如有對收貨標準的質疑，必需由專業人士提出」。這裝修條款合理嗎？

不合理。不合理。不合理。

裝修收貨標準對質疑的設限，也許是為免戶主胡亂提出質疑，令公司需疲於證明施工合符標準。撇除這是否屬消費者的合理權利和服務期望的觀點，單就可行性而言，除非條款指明了由什麼專業人士判定，且該專業人士確實有能力就所有收貨標準進行判定，否則這條款基本上大大限制了提出質疑的權利。以下簡列三個原因：

  1. 不是所有裝修項目都有/需要專業人士判定

有些問題根本不需專業人士提出，又或者找專業人士提出的成本非常高。無論是去水喉淤塞，還是掃口粉剝落，難道真的要做專業測試才能提出嗎？

  1. 裝修項目廣泛，缺乏單一專業人士

當然有人認為戶主不應事事質疑，但如果在工程中，戶主對公司信心下降，是否就需就每項項目找該科的專業人士提意見？如果打算委託公證行的話，那為什麼不一早決定以哪一間公證行為依歸呢？

  1. 不同專業人士的意見大有不同

承上點，專業人士或公證行的報告並不一定不公正，但絕非絕對的。不同專業人士的意見大有不同，如果單單註明「需找專業人士提出異見」卻又不限定哪個專業人士，那就限制了提出意見、卻又無法解決爭拗，徒增雙方爭議解決的成本。

以上條款，裝修學院建議移除。若要改寫，寫「除特別註明外，報價方並沒有提供工程質素檢驗服務的責任」便可以了。

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：
「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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