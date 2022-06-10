【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q2 施工前7日內必須提出改圖？

2. 「施工前 7 日內必須提出改圖，不提出則代表接受」。這條款合理嗎？

就這條條款，戶主提問原為「為什麼我不提出就代表接受」？其實重點不在於此，因為戶主的確有責任提出修圖要求。

然而，這條條款的問題在於，你在開工前 8 日提出改圖，在對方改圖過程中，可能已經過了「開工前 7 日」，變相便代表你就失去了第二次改圖的機會（如果雙方已議定開工日）。畢竟「開工日會否因改圖順延」本身就是可爭議的。

那麼，較好的 報價單寫法 是怎樣呢？重點是雙方對改圖的流程和限制有共識。例如公司可以寫明「每次出圖 / 改圖後，戶主限多少天內需提出改圖意見」；如有改圖次數的限制亦可以註明，而不是以「施工前 X 天」隱含改圖次數的限制。此外，如果要就改圖定時限，那麼每次改圖所花的時間亦需要註明，實行上才能減少爭議。

當然，事實上大部分公司都不會這樣複雜去擬定規限。在改圖時如果有次數和需時的爭議，雙方可以按情況合理地提出建議。裝修公司的責任，是當改圖程序有可能影響工期，盡早作出提醒；戶主的責任，是盡量一次過提出所有改圖，以免在工期受到影響時，影響己方的合理性。

很多人忽視了這些看似簡單的 裝修條款 背後所隱含的規限。這也是為什麼我們建議由有經驗人士協助檢閱報價單。裝修佬平台為廣大市民提供了費用全免的 裝修報價單檢驗服務 ，只需輕鬆透過網上提交文件便可獲得分析，戶主可以善加利用。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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