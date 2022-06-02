【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q1 某個項目收費收得貴嗎？

「某個項目收費收得貴嗎？」

這是最多人問的問題，但卻是最不應回答的問題。因為 裝修報價單 上很多時不會有充足資訊去判斷價錢，例如「龍頭安裝」，可因現場安裝的困難程度及安裝的具體要求而有數倍差別。要驗價，就必須找另一公司按同一要求提供報價，再進行比較。

此外，評估個別項目是否收得貴，是沒有意義的。因為不同公司如何將利潤分配至各項目並不一樣。一間公司大可以將電位計得較平，讓客人覺得他們「食水淺」，將工藝類型的項目例如油漆計得較貴，讓客人覺得他們的金錢花在「手工位」上。如果你不會因為個別項目較貴或較平，而分拆出來找不同公司做，那斟酌個別項目的平貴就是沒有意思的。應該找不同公司報價，比對項目明細彼此一致後，再考慮最終整體大數的高低。

那後加費又如何呢？有人不理解為什麼就相同項目，不同公司的後加費差異會那麼大。這可能是因為不同公司的工序不同。比如說，對公司甲來說，水喉師傅是自己職員，上門做少少喉管執漏，成本可以不計；而公司乙則需外判水喉師傅，薪金按日計算，加上翻手風險，可能簡單執漏，成本已過千，這並不代表乙公司的管理比較差。可能在另一項目，乙公司由於勞保是按年買，每單工程的邊際成本是零，即使向戶主贈送勞保也沒有損失；但甲公司是逐次按單支付保險費用的，贈送勞保就很不合理了。

裝修平台 的其中一項價值，是監察公司不得「按喜好報價」。所有公司的報價紀錄都有紀錄，公司不值得因為想多賺一點而令自己的成績表上，出現「後加收費較行業平均貴」的烙印。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang （鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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