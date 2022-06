【裝修攻略@iM網欄】裝修報價單之終極拆解Q1 某個項目收費收得貴嗎？

「某個項目收費收得貴嗎?」

這是最多人問的問題,但卻是最不應回答的問題。因為 裝修報價單 上很多時不會有充足資訊去判斷價錢,例如「龍頭安裝」,可因現場安裝的困難程度及安裝的具體要求而有數倍差別。要驗價,就必須找另一公司按同一要求提供報價,再進行比較。

此外,評估個別項目是否收得貴,是沒有意義的。因為不同公司如何將利潤分配至各項目並不一樣。一間公司大可以將電位計得較平,讓客人覺得他們「食水淺」,將工藝類型的項目例如油漆計得較貴,讓客人覺得他們的金錢花在「手工位」上。如果你不會因為個別項目較貴或較平,而分拆出來找不同公司做,那斟酌個別項目的平貴就是沒有意思的。應該找不同公司報價,比對項目明細彼此一致後,再考慮最終整體大數的高低。

那後加費又如何呢?有人不理解為什麼就相同項目,不同公司的後加費差異會那麼大。這可能是因為不同公司的工序不同。比如說,對公司甲來說,水喉師傅是自己職員,上門做少少喉管執漏,成本可以不計;而公司乙則需外判水喉師傅,薪金按日計算,加上翻手風險,可能簡單執漏,成本已過千,這並不代表乙公司的管理比較差。可能在另一項目,乙公司由於勞保是按年買,每單工程的邊際成本是零,即使向戶主贈送勞保也沒有損失;但甲公司是逐次按單支付保險費用的,贈送勞保就很不合理了。

裝修平台 的其中一項價值,是監察公司不得「按喜好報價」。所有公司的報價紀錄都有紀錄,公司不值得因為想多賺一點而令自己的成績表上,出現「後加收費較行業平均貴」的烙印。

作者 _ 裝修學院校長 Simon Tang (鄧世民)簡介:

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一,亦是裝修防伏專家,目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

