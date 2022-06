【宏觀術數@iM網欄】從夏至天星看美國2022下半年

上期談過香港農曆五月(約西曆6月份)的星盤,與及影響下半年較重要的夏至始入星盤。似乎本港經濟和投資市場仍有相當的挑戰面對。而從西曆6月3日起,今年第2次的水星逆行亦結束,是次逆行在金牛座和雙子座,當中雙子座除了為水星的本宮外,也恰好是月將(太陽過宮)的時份,故此力量也比較明顯,朋友們有否覺得上個月總是容易出現大意無心的錯誤,從而產生延誤,又或甚至投注或投資上出錯引起金錢上的損失呢? 這些情況在幾期前已有解釋過。回顧發生的事情,本港較明顯為發生學生自殺案件較多,提據網上資料,單是5月份便有7宗,而今年頭4個月只有1宗。地球另一面的美國,於水星逆行期間也發生嚴重校園槍擊案,星盤、地運不同外,社會制度和文化不同相信也是影響的因素。事件之間存在著時間上的類近,有興趣術數統計研究的朋友可深入了解。

斗轉星移無剎那停滯,星象推陳出新,水星逆行結束後,天星又有那些新啟示呢?

以夏至日作基準,恆指自去年夏至日(28,489)至今已下跌近7000點,杜指雖同段時間雖也下接近1000點,基數不同外表現也較靠譜,往後是否仍是較佳的投資選擇呢?

月亮北交點會合天王星

依據月亮北交點周期模型,現時月北交點進入金牛座,屬於下降軌開始。美國現時經濟復甦雖然強勁,卻也面對著高通漲和加息周期的壓力,連總統也急急和聯儲局官員開會討論。天星學來說,夏至星盤有二點值得留意,其一正是月亮北交點與性質主突變的天王星會合,對美國經濟和股市容易帶來突然較大波動,以星占學容許度來計算,6月份已在會合範圍以內,影響最明顯的一段時間會是7月下旬當兩星緊密會合時容易因應市場消息而引發波動。

▲ 月北交點周期模型圖

武曲、巨門 屬乾、坤二卦

再看紫微斗數四化星,6月份(農曆五月丙午月)為廉貞星化忌,必然會和流年的武曲星化忌會合,主挫敗意外、血光或經營中斷等。7月份(農曆六月丁未月)四化星為巨門化忌,驟眼看巨門和武曲星兩者不會合的,互相化忌的相互影響有時反而更大。部份原因為武曲星於卦象代表乾卦,而巨門星卦象代表坤卦,兩者恰好正是天地父母的乾坤二卦,故此在斗數中屬於另類的對星。流年和流月分別化忌,其破壞力不容忽視。不過,經濟活動也隨時代在變化,天王星亦主高科技產品和科網、虛擬交易等,此類產品卻未嘗不可逆市有所作為。

美國夏至星盤第二個值得留意者為金星會於月內先後和月北交點和天王星會合,星盤中也和冥王星形成良好的相位,星象於6月內部份時間對娛樂消費行費,包捉串流、網上營銷等行業較有利,可作參考。而金星也同時和冥王星構成良好的準確相位,6月底一段時間應可為資本市場帶來短暫的景氣,也略為舒解一下現時美國開國以來首次的冥王星重逢,重設壓抑控制的氣氛和政策改變,但是,一到了7月中後便得稍為審慎。

▲ 冥王重逢是影響近年美國重要星象

