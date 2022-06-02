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【物管股】銀城生活服務主席等高層折讓15%售20%股權　引入瑞華投資

股市 23:25 2022/06/02

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銀城生活服務主席等高層折讓18%售20%股權　引入瑞華投資

物管股銀城生活服務 （01922） 宣布，獲主席謝晨光、非執行董事馬保華及朱力、以及主要股東戴成書告知，出售合共5343.04萬股股份予香港瑞華投資管理有限公司，相當於銀城生活服務全部已發行股本的20%，成為銀城生活服務主要股東。股份轉讓的場外代價為每股股份2.8元，即合共代價為約1.5億元。以銀城生活服務周四收市價計，股份作價折讓了15.2%。

瑞華投資於香港提供投資管理服務，為江蘇瑞華的全資附屬公司。江蘇瑞華是中國認可的大型綜合資產管理公司之一。

銀城生活服務指，物管業的集中度較低，預計未來該行業的公司將面臨成本上漲的巨大壓力。併購可能成為加強集團業務發展的一種方式。透過股份轉讓將瑞華投資引入集 團，集團可藉助瑞華投資的資源及支持，尋找優質收購標的， 以擴大其資本實力、加快業務發展及推動集團轉型升 級。

控股股東兼非執行董事黃清仍最終擁有約38.66%銀城生活服務權益，股份轉讓無導致控股股東有變動。

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物業管理股 港股 銀城生活服務（01922）

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