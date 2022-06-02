【高息股】煤氣申請8月1日起 加價4.4%

中華煤氣(00003)宣布，已通知環境局煤氣公司計劃於今年8月1日調整煤氣收費，立法會經濟發展事務委員會今天已把有關文件送交該委員會的委員傳閱。煤氣公司建議由８月１日起調整煤氣收費，每兆焦耳的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4％，相當於去年實質煤氣費（包括標準收費及燃料調整費）的3.95％，預計約七成的家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元。而約一半的工商業用戶，每月的煤氣費會增加少於290元。

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煤氣公司將繼續為約5萬名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供優惠。他們可享有每月首500兆焦耳的煤氣用量半價優惠，以及保養月費和零件費用的豁免。這些優惠計劃的客戶不會受是次煤氣費調整影響。為向有需要家庭提供進一步支援及協助餐飲業界度過困境，煤氣公司已向優惠計劃下的每個家庭派發200元的餐飲現金券。

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煤氣公司常務董事陳永堅表示，煤氣公司對調整收費一向十分謹慎，充份考慮客戶之承受能力，上次調整是2019年8月1日，過去3年經營成本不斷上漲，包括工程材料及員工開支等，而累積通脹亦預計約4％。公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升效率，控制支出，但仍然未能抵消成本的增加。而公司每年投資於管網及供氣設施動輒超過10億元，因此有需要調整收費。是次調整收費對用戶的煤氣支出增加溫和。

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