【美團業績】美團管理層：上海4月外賣訂單急降9成、料放寬防疫刺激6月顯著復甦　美團閃購受惠囤貨訂單均價大增

▲ 【美團業績】美團管理層：上海4月外賣訂單急降9成、料放寬防疫刺激6月顯著複蘇 美團閃購受惠囤貨訂單均價大增

重磅藍籌科技股美團 （03690） 首季成績表勝預期，但內地自3月起疫情急轉直下，管理層直言疫情尤其不利次季的外賣及到店業務，不過，隨着多地放寬防疫措施，相關交易訂單量出現顯著復甦。

美團ADR（美：MPNGY）向好，現升7.28%至48.9美元，較港收市的180.2港元高水6.45%。

美團4月上海外賣訂單量較疫情前急降90% 料6月顯著複蘇

美團首席財務官陳少暉在業績電話會議上指，自4月以來，對外賣業務收入貢獻較高的一城市實施更嚴格防控措施，以上海為例，當月外賣訂單量較疫情前急降90%，餐廳營業比率僅為個位數。

陳少暉指出，4月份全國中高風險城市外賣訂單量顯著下跌，預計次季外賣訂單量按年增速將放緩，但隨着多地放寬防疫措施，5月下旬已現穩步回升，近日上海、北京等地復工，預計6月訂單量將顯著複蘇。

陳少暉強調會更關注外賣業務高質量增長，尤其是增加用戶購買頻率及黏性，並會優化補貼水平，冀進一步改善營業利潤和營業利潤率。

五一假期助深圳發放消費券 5月深圳到店業務GTV回復增長

內地疫情及出行限制也影響美團次季到店、酒店及旅遊業務，陳少暉指出，部分城市曾禁止餐飲、美容等線下消費，影響4至5月業務表現，不過內地疫情漸趨平復，美團將協助政府刺激本地服務的消費需求，相信到店業務會回到健康的增長軌道。

陳少暉稱，美團在五一假期協助深圳政府放發消費券，期間帶動當地到店餐飲及其他到店服務交易額（GTV）分別按年升5成及3成，整個5月深圳到店業務GTV回復增長。陳少暉補充，部分線下活動仍然被禁止，造成短期業務波動，但有信心長期增長勢頭不變。

疫情刺激消費需求 美團閃購上海訂單量及GTV錄明顯增長

疫情刺激消費者囤貨需求激增，美團創辦人、首席執行官王興稱，即時零售平台美團閃購所受影響較少，以上海為例，三月第三周與二月最後一周相比，相關每日訂單量和GTV分別增加約 80%和290%。王興提到，美團閃購平均訂單價值顯著增加。

王興提到，疫情影響社區電商美團優選部分地區倉庫運作，間接不利次季交易訂單量，但隨着履行能力和物流鏈恢復穩定，美團優選迅速恢復，料可以在艱難時期保持良好增長勢頭。王興又稱，美團在上海封城期間快速推出雜貨團購模式，優先服務密度較高的封鎖社區，截至5月底完成40萬張雜貨團購訂單。

相關文章：

【美團3690】美團將投入4000萬人幣組建上海「外賣復工夥伴」隊伍 並提供6億補貼

【美團3690】美團將投入4000萬人幣組建上海「外賣復工夥伴」隊伍 並提供6億補貼