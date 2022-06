【夢想本應翱翔@iM網欄】 美國灣區初創在港設實驗室　AI分析腸道微生物開發治癌藥物

腸道微生物對人體健康,如消化、代謝及免疫功能等都有重要影響。以美國灣區為總部的藥物開發初創VastBiome結合人工智能科技,透過分析人類腸道微生物組,開發可治療癌症和自體免疫性疾病的新藥物。該初創近年在香港設實驗室,今年獲得阿里巴巴香港創業者基金主辦的環球創業比賽「JUMPSTARTER 2022」最佳演說大獎。三位創辦人與筆者暢談創業心得,與讀者分享創業貼士。

「目前評估健康一般是透過分析血液和組織樣本,進而診斷並嘗試治療。然而,人的腸道中三到六磅的細菌與80%的免疫細胞有直接關聯,我們對之卻不甚了解,VastBiome的使命是透過評估腸道,研究腸道細菌,來改善人類健康。」VastBiome首席執行官 Kareem Barghouti說。

有見癌症領域較缺乏治療良方,2019年創辦的VastBiome冀在這個與大眾息息相關的領域有所建樹。該初創以DNA主導,分析人類腸道微生物組,其研究平台結合豐富的總體基因體(metagenome)序列、無細胞表達(cell-free expression)和人工智能科技,識別有效的天然化合物,並運用合成生物學來開發新型藥物。

相識於孵化器 覓行業缺口創業

VastBiome 2020年底獲得450 萬美元種子輪融資,投資者包括維京全球投資(Viking Global Investors)等多個機構,不久前完成A輪融資。該公司業務結合多個科研領域,筆者好奇幾位創辦人當初如何走到一起,碰撞出火花,又如何一步步取得今天的成績。

原來大學修讀生物科學的Kareem與醫學博士、VastBiome首席技術官Peter McCaffrey相識於休斯頓德州醫學中心(Texas Medical Centre)旗下的創業孵化器BioDesign,入選的潛在創業者在一年內可物色拍檔,確定創業理念。

在灣區成長的Kareem自小對科技、創新及初創耳濡目染,大學畢業後曾任職Google,目睹科學家和工程師將技術轉化為商業產品,深受啟發。Kareen亦因自身有健康問題,一直對保健行業感興趣,希望物色創業機會。Peter則對臨床醫學感興趣,享受發現問題,冀製造積極的影響力。結果兩人甚為投緣,共同目標是希望找出保健行業中有待開發的領域。

生物醫學+人工智能 新療法冀拯救生命

他們偶然聽到美國哈佛大學畢業的人工智能專家Ayin Vala一個關於「健康2.0」、運用深度學習技術來診症和改善健康的講座,深感這是他們需要的夥伴,便邀請Ayin加入。三人一起探討創業的想法和市場需求,採訪很多經驗豐富的保健業內人士,最終選定有迫切需求的癌症治療領域,冀透過研究腸道菌群來尋找新的治療方案。

創業初期未有資金,他們在電腦中創建一個模型,來展示透過研究微生物群的一些重要因素,可預計治療的成效。他們獲得一次向知名的德州大學MD Anderson癌症中心演示產品理念的機會,從中得到不少關注和動力,進而開始做概念驗證,研究產品可行性等,後來在一個創業比賽中獲得第一筆資金,令三人相信:「也許我們真能有所作為。」

從BioDesign畢業後,他們又得到寶貴機會進入基因測序龍頭公司Illumina的創業加速器。Kareem說:「我們之前沒有治療領域的經驗,慶幸有人願意給予機會,透過Illumina的網絡打開門路,開始獲得愈來愈多人的肯定。在這之前我們聽到不少『No』,這一路花了很長時間。」

每個成功的創業故事都非一蹴而就,VastBiome三位創辦人與有志創業的同路人分享對創業家精神的看法及創業貼士 :如何理解「創業家精神」?

Ayin:創業家應該像一位奧林匹克滑雪運動員,往下衝時只會聚焦眼前的賽道,而不會去過分關注障礙。很多有豐富行業經驗的人總是談論困難點,他們是對的,困難確實存在,但你必須找方法克服。

Peter:創業家精神是一個集體的努力成果——結合大家的意願,向一個抽象的目標進發,憑著一致的願景和領導力,去感染其他人。

Kareem:我一直想進保健行業,但以前沒人給我機會,於是我自己創造機會,因此能過上自己想要的生活。這對我不是一份工作,而是愛好。儘管困難但樂在其中,因我在打造有影響力的事情。創業家精神是一個機會,給你選擇想要的生活,如此你便有了堅持的毅力。如果只把退出獲利當成動力,你可能很快就會覺得疲倦。

創業貼士

Peter: 當你有比較清晰的願景時,就是創業的最佳時機,無需等到有十足信心時才做。事實是:你永遠都會覺得自己學得不夠多,而可能用了一輩子在觀望。只有在親身經歷創業的過程,你才能真正了解自己在做的事。要為創業做準備,但不要想太多,需要一點迫切感和壓力去啟動。

創業過程中,需要界定怎樣的情況是「有進展」,怎樣是「沒進展」,知道拐點(inflection point)在哪,並在這些拐點堅持進步。成功或失敗都很自然,難的是停在一個不上不下的位置(zombie state),那樣會消耗時間。發展步伐和價值的清晰度很關鍵,需要傳遞給整個團隊。

當你和投資者或任何聽眾交流,絕大多時候他們對你專攻的領域涉獵不深,你所醉心的個人創新和產品,只有在對別人也具有意義時,才能傳遞出價值。故在介紹產品時,應注重強調產品能為聽者帶來的影響。以VastBiome為例,與其他方式相比,我們能更持續地找出新療法,拯救生命。

Kareem:信任你的團隊成員,保持誠實、透明。理解每個人(工作)的動力,確保能與公司目標協同。

Ayin: 創業就像騎單車,你可以看書學,但必須真正騎上車,摔倒幾次,直到你能駕馭它。不要害怕失敗。

VastBiome指,其發展思維主要關於合成生物學的規模化和產業化,正與製藥領域的夥伴合作,一些大型製藥公司也是該公司的主要投資者。隨著旗下化學物質庫的擴大,冀能圍繞當中的資產,促成藥物開發方面的交易;現時亦與製藥公司在早期研發和臨床數據方面合作。

VastBiome目前在香港科學園設有實驗室,主要用於進行無細胞DNA表達和注釋活動,並使用表達酶(expressed enzymes)來合成天然產品,這有助直接充實其天然化合物庫(natural compound library)。該公司冀未來將臨床試驗操作帶到香港和大灣區,有利完善數據集的全球代表性,提高從中得出結論的價值;而選擇落戶香港是因這裏有豐富的技術人才,亦具備有利初創公司成長的肥沃土壤。筆者希望未來有愈來愈多海外初創來到香港,豐富整個創業生態,加強交流。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

