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【90後財務自由人@iM網欄】退休人士愛股 中電前景分析

名人薈萃 00:00 2022/06/02

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中華電力 （00002） 一直是香港退休人士的愛股，過去20年派息穩步上升，而且電力是永恒需求，感覺上適合求安穩的退休投資者。然而，筆者深入分析後，認為這隻股票有些隱憂。雖然中電過去20年派息一路有增無減，但是每股盈利在過去3年有明顯下跌迹象。另外，若果參考中電的現金流量表，會發現經營活動之現金流量過去3年減少了大約25%，而資本投資卻上升了大約20%，反映自由現金流減少。這現象令筆者擔心，未來派息會有下跌的風險。

2050年碳中和目標

為甚麼自由現金流以及每股盈利在過去3年出現下跌迹象？中電有大約70%盈利也來自香港市場。中電壟斷了九龍區及新界的電力供應，由發電、輸電、配電都一手包辦。然而， 2018年年尾政府推出的新「管制計劃協議」，將准許回報率由13%減至8%，令中電營運現金流下跌。另外，2020年香港政府公布了2050年達致碳中和的目標，變相令中電需要逐步用天然氣及新能源取代燃煤發電資產，令中電的資本開支需要持續上升。不過，中電在香港市場有權根據燃料價格上升而提升電價，已經令香港業務比其他國家風險低。

中電另外兩個主要市場分別是中國內地及澳洲。由於沒有政策保護的壟斷位置，風險遠比香港高。最近一次業績，中國內地錄得25%的盈利跌幅，而澳洲更錄得虧損，主要原因是燃料價格上升，以及澳洲市場競爭激烈。

中電在港增長不大

總括來說，中電在香港市場不見得有很大增長力，在外地市場也面臨較高風險，而且可預期未來資本開支會因為要達到碳中和目標而增加，令自由現金流有向下的風險。在這前提下，筆者認為中電在將來提高派息的機會不大，甚至有機會不能維持現有派息水平。一旦派息打破多年來穩步上升的傳統，相信股價會有比較大的下調壓力。因此，筆者認為現階段的中電投資值博率不算十分高。

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：
90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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撰文 : Ryan（陳懷恩）

欄名 : 90後財務自由人

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