【90後財務自由人@iM網欄】退休人士愛股 中電前景分析

中華電力 (00002) 一直是香港退休人士的愛股,過去20年派息穩步上升,而且電力是永恒需求,感覺上適合求安穩的退休投資者。然而,筆者深入分析後,認為這隻股票有些隱憂。雖然中電過去20年派息一路有增無減,但是每股盈利在過去3年有明顯下跌迹象。另外,若果參考中電的現金流量表,會發現經營活動之現金流量過去3年減少了大約25%,而資本投資卻上升了大約20%,反映自由現金流減少。這現象令筆者擔心,未來派息會有下跌的風險。

2050年碳中和目標

為甚麼自由現金流以及每股盈利在過去3年出現下跌迹象?中電有大約70%盈利也來自香港市場。中電壟斷了九龍區及新界的電力供應,由發電、輸電、配電都一手包辦。然而, 2018年年尾政府推出的新「管制計劃協議」,將准許回報率由13%減至8%,令中電營運現金流下跌。另外,2020年香港政府公布了2050年達致碳中和的目標,變相令中電需要逐步用天然氣及新能源取代燃煤發電資產,令中電的資本開支需要持續上升。不過,中電在香港市場有權根據燃料價格上升而提升電價,已經令香港業務比其他國家風險低。

中電另外兩個主要市場分別是中國內地及澳洲。由於沒有政策保護的壟斷位置,風險遠比香港高。最近一次業績,中國內地錄得25%的盈利跌幅,而澳洲更錄得虧損,主要原因是燃料價格上升,以及澳洲市場競爭激烈。

中電在港增長不大

總括來說,中電在香港市場不見得有很大增長力,在外地市場也面臨較高風險,而且可預期未來資本開支會因為要達到碳中和目標而增加,令自由現金流有向下的風險。在這前提下,筆者認為中電在將來提高派息的機會不大,甚至有機會不能維持現有派息水平。一旦派息打破多年來穩步上升的傳統,相信股價會有比較大的下調壓力。因此,筆者認為現階段的中電投資值博率不算十分高。

作者 _Ryan (陳懷恩)簡介:

90 後, 2013 年創業,現與太太創立及營運數盤生意,每項都已經有較穩定的利潤;過去數年,亦將累積到的盈利,進行有系統的股票投資,有幸達至 30 歲前財務自由。現在除了營運生意外,最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光,分析上市企業,挑選及投資優質股票。另外亦在「 30 歲財務自由」 YouTube 頻道免費分享投資知識。

