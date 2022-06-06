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【一時佳話@iM網欄】互動難替代 可一直在家工作嗎？

名人薈萃 08:00 2022/06/06

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自第五波疫情以來，很多公司實施在家工作安排。筆者的保險理財團隊也不例外，這幾個月的早會都移師綫上舉行。很多同事表示歡迎，除了避免集體交差感染外，還可省卻上班交通時間，而最重要的是，我們理財顧問的主戰場，一般在餐廳這類公眾場合，要見客簽單才有收入，上班與同事老闆互動卻與收入無關。因而有人反映，即使疫情回暖，也應繼續在家工作，令同事可活用時間，爭取更多入息。

但幾個月下來，結果卻並非如那些同事所言，除了新同事的留存率降低外，筆者發現自5月開始，整體各方面KPI也有下滑趨勢。在苦思原因之際，剛巧被我看到一本翻譯書《無型資產》，當中有一個真人真事例子給了我答案。

嬰兒的實驗

二十世紀初，歐洲也像如今般蔓延疫情（當然不是新冠）。當時為了防止病毒擴散，有些孤兒院推行「零接觸」政策。孤兒院的護士在嬰兒床之間掛起已消毒的布，彼此看不到對方。而除餵奶、清潔和更換衣物這些必要的接觸外，醫護人員也盡量不接觸嬰兒，避免他們受感染。

在這高度保護下，這些嬰兒的健康竟然不但沒有維持在一個良好水平，反而他們吃得較「零接觸」前少，精神狀態也較以前差。有些孤兒院的死亡率更高達75%，當中有一間更全部嬰兒不幸離世，這比起很多暴露在疫情下的孤兒院死亡率高得多，令很多衞生官員、醫生和學者們不明所以。

直至上世紀40年代，有一位精神科醫生找了兩批嬰兒做實驗。第一組養在孤兒院，另一組養在女子監獄。孤兒院組的嬰兒獨自睡在嬰兒床上，由一名專業護士照顧7個嬰兒。而監獄組的嬰兒則住在育嬰室中，每天由罪犯的親生母親照顧，也如常跟其他嬰兒和工作人員接觸。如是者一年後，讀者們猜猜那一組嬰兒的成長較好？

互動難替代

該精神科醫生在1年後，比較兩組的情況，他發現孤兒院組在各方面都嚴重落後監獄組。兩年後，37% 孤兒院組的嬰兒去世，反而監獄組的全數健在。到第三年，監獄組的嬰兒與正常家庭的孩子沒有分別。反而孤兒院組的26個孩子中，只有2個會走路，而且只能講數個簡單詞語。很明顯孤兒院組的嬰兒普遍出現生長遲緩的問題。

醫生的結論是：嬰兒不單要一個衞生安全的環境，更需要肢體和社交互動，才能健全成長。其實不單是嬰兒，成年人也需要互動。科技或許解決很多問題，知識及資訊也可透過綫上會議傳遞，但人始終是群體動物，人與人之間的溫度和互動不可被替代，實體上班集氣仍是必須。

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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