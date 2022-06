【Mosaic慢慢砌@iM網欄】解開束縛 故宮文創

將於七月開幕的香港故宮文化博物館,可說是香港一個特別珍貴的禮物,既是北京故宮首個分館,已運抵港即將展示的900多件展品,部分是從未對外展示,完全符合了我之前文章所提的國潮、首店經濟、漢服文化等元素。

而且,如果經營得好,香港故宮文化博物館更能搭上近年非常盛行的博物館文創潮流順風車,對本港的文化、旅遊、設計及創意發展有巨大的促進。

▲ 香港故宮文化博物館(網上圖片)



自2016年,內地開始在政策上推動博物館開發文創產業,令這方面的創意源源不絕。例如全國各地博物館、景區的文創雪糕,每年的銷量竟也達到上千萬個。

根據「2021年全國文化消費數據報告」,文創、潮玩等購物消費佔全國國潮文化消費總額的百分之五十七,購物平台文創產品銷量同比增長超過四倍。

2018年,國家博物館就開發了90多款文創產品,總銷量達到7.92億元(人民幣,下同)。不過,若論文創潮流引領者,非北京故宮博物院莫屬,上網搜索了一下,故宮博物院的微博粉絲數量達到1030.2萬,淘寶上故宮博物院文創旗艦店粉絲達475.5萬,資料顯示,2017年故宮文創收入高達15億元,比之前一年增長了50%。

在去年的雙11購物節,博物館文創激增四倍,進駐天貓的博物館約100間,不僅有故宮博物院,布達拉宮及全國各大博物館,還有過江龍法國的盧浮宮博物館及英國的大英博物館等,不過香港的藝術館、博物館則沒有。

並非因為在 iMoney 寫文章久了,就注重經濟、銷量、潮流,而是相信文化藝術是生活中你可以說不重要但其實滲透性極強的元素。就以博物館文創來說,並非純粹為了博物館賺錢,而是肩負着推廣、教育、薰陶及審美培養的功能,當然,博物館有了盈利能力,對文物的保養、維護等各方面需要也是很大支持。

以前任職記者時也常收到本港各個博物館的文創小禮物,設計還是很優雅精緻的,但在新意、原創及多元化角度去要求,還是有很多進步的空間。這方面我並不擔心,以前訪問過無數香港的藝術家、設計師,他們的創意風格獨特,他們的構思融合中外東西,只要給他們空間及機會,一定有令人眼前一亮、趨之若騖的文創產品。

▲ 故宮推出的文創雪糕,甚受青年人喜歡(網上圖片)



萬事俱備,只欠政府部門能否放開桎梏,解開束縛,由香港故宮文化博物館為契機,打開香港的文化藝術新局面。



作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

