【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥放寬入境 不眠廣場甦醒了

自五月摩洛哥放寬入境政策後,摩洛哥多個景區明顯再度熱鬧。

這日開車離開沙漠往梅祖卡 (Merzouga)途中,看見一群復古外國車隊停泊在一個大型帳篷酒店外,而沙漠路地上也放置了小旗,讓車隊追蹤路線,否則可能迷路了。

每架復古車部頗有特色,但對穆罕默德而言不感興趣,他說車隊來自西班牙的,在疫情前經常在沙漠看見,他們一般在沙漠停留約三天,穿梭沙漠不同地方。

我倆到達了梅祖卡的小城镇,大部分食肆及商店已開門營業,爭取遊客的光顧。

翌日,開車去卡薩布蘭卡一連鎖國際集團的家品添置傢俱,由於車程較遠,決定在馬拉喀叶留宿,待明天繼續前往;我倆亦趁機到有「不眠廣場」之稱的德吉馬廣場(Djemaa el-Fna)遊覽及晚膳,這刻到達廣場有意外驚喜,遊客魚貫穿梭,非常熱鬧,且路上看不見任何人戴口罩,感覺氣氛輕鬆,晚上的小攤販也變多了,尤其是幫遊客繪畫Henna 婦女,以往沒有這類繪畫服務在廣場出現,但她們為了靠自己的能力掙取養活生計。看見他們各人也笑容滿,應該生意不俗。令沉靜兩年的「德吉爾廣場」甦醒了。

這日早上趕快往卡薩布蘭卡,去了一個專售賣傢俱及電器等的大型購物區,這個購物區臨近海邊,周邊不少雅緻的獨立屋,量計售價不非,雖然如此,也應該比香港樓為低。

我倆逗留卡薩布蘭卡數天忙著辦理事情,但也不忙抽空遊覽,再次到著名海上清真寺,這是熱門打咭景點,任何位置拍攝的清真寺一樣美麗,去了無數次也不厭倦;而今次這個清真寺不再冷清了,除本地人外,還有歐美遊客,反之非常熱鬧。

自摩洛哥政府公佈取消旅客入境「登機48小時」前的PCR 核酸檢測。入境時只須填寫健康申報表便可。

可見旅客繼續回來了,不過仍集中歐美國家為主,希望在短期內可見亞洲客到來摩洛哥旅遊。

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

