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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥放寬入境 不眠廣場甦醒了

名人薈萃 00:00 2022/06/02

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自五月摩洛哥放寬入境政策後，摩洛哥多個景區明顯再度熱鬧。

這日開車離開沙漠往梅祖卡 (Merzouga)途中，看見一群復古外國車隊停泊在一個大型帳篷酒店外，而沙漠路地上也放置了小旗，讓車隊追蹤路線，否則可能迷路了。

每架復古車部頗有特色，但對穆罕默德而言不感興趣，他說車隊來自西班牙的，在疫情前經常在沙漠看見，他們一般在沙漠停留約三天，穿梭沙漠不同地方。

我倆到達了梅祖卡的小城镇，大部分食肆及商店已開門營業，爭取遊客的光顧。

 

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

 

翌日，開車去卡薩布蘭卡一連鎖國際集團的家品添置傢俱，由於車程較遠，決定在馬拉喀叶留宿，待明天繼續前往；我倆亦趁機到有「不眠廣場」之稱的德吉馬廣場（Djemaa el-Fna)遊覽及晚膳，這刻到達廣場有意外驚喜，遊客魚貫穿梭，非常熱鬧，且路上看不見任何人戴口罩，感覺氣氛輕鬆，晚上的小攤販也變多了，尤其是幫遊客繪畫Henna 婦女，以往沒有這類繪畫服務在廣場出現，但她們為了靠自己的能力掙取養活生計。看見他們各人也笑容滿，應該生意不俗。令沉靜兩年的「德吉爾廣場」甦醒了。

這日早上趕快往卡薩布蘭卡，去了一個專售賣傢俱及電器等的大型購物區，這個購物區臨近海邊，周邊不少雅緻的獨立屋，量計售價不非，雖然如此，也應該比香港樓為低。

我倆逗留卡薩布蘭卡數天忙著辦理事情，但也不忙抽空遊覽，再次到著名海上清真寺，這是熱門打咭景點，任何位置拍攝的清真寺一樣美麗，去了無數次也不厭倦；而今次這個清真寺不再冷清了，除本地人外，還有歐美遊客，反之非常熱鬧。

自摩洛哥政府公佈取消旅客入境「登機48小時」前的PCR 核酸檢測。入境時只須填寫健康申報表便可。

可見旅客繼續回來了，不過仍集中歐美國家為主，希望在短期內可見亞洲客到來摩洛哥旅遊。

    點擊圖片放大
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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