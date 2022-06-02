【本地地產股】 恒隆、恒地及新世界 同被剔出富時羅素旗下指數 3股齊急跌

富時羅素公布旗下指數股份調整，於6月17日收市後將恒隆地產（00101）、恒基地產（00012）及新世界發展（00017）剔出旗下FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index。消息拖累下，3隻地產股股價均下跌，恒隆跌5.1%，報13.82元，創52周新低；恒地跌4.1%，報32.45元；新世界跌4%，報29.1元。

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外媒引述投資研究公司Smartkarma分析師指出，是次指數成份股調整對相關股份帶來影響，不過對於被剔出的股份而言，受到的影響更大，不排除股價會下跌及跑輸同業。

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記者：郭秀慧