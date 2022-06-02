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【美團業績】 美團首季業績勝預期 經調整虧損收窄近8%

股樓投資 21:18 2022/06/02

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美團（03690）周四（2日）收市後公布截至3月底止首季業績，收入按年增長25%至462.7億元（人民幣，下同）；虧損由上年同期的48.5億元擴大17.6%，至57億元。首季經調整虧損35.9億元，按年收窄7.8%，經調整EBITDA虧損18.4億元，按年收窄22.7%，表現勝市場預期。

同場加映﹕【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

收入按年上升，主要來自餐飲外賣分部及到店、酒店及旅遊分部受季節性因素及疫情影響所致。期內，餐飲外賣配送服務收入按年升17.4%至241.6億元，到店、酒店及旅遊分部收入按年升15.8%至76.2億元，新業務及其他分部收入按年大升47%至144.9億元。期內，美團閃購訂單量按年增加70%；美團買菜訂單量增加120%。

【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%【見下頁

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美團首季交易用戶數按年增21.7%至6.9億；用戶年均交易筆數按年增21.9%至37.2筆。當中，中高頻用戶的交易頻次增速超過平均水平。首季，集團餐飲外賣交易筆數為33.6億宗，按年增長15.8%。美團指出，短期業務因疫情而遇到挑戰，但相信疫情過後，消費一定會恢復，業務將重回正常增長水平，而公司亦會積極配合當地政府促進消費復甦。

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記者：郭秀慧

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美團－W（03690） 港股 外賣 疫情 EBITDA

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