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【電動車】馬斯克要求員工每周在公司最少40小時　否則當作辭職

環球政經 21:05 2022/06/02

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受新冠疫情影響，不少科企如Meta（美：FB）、Twitter（美：TWTR）等均開始允許員工在家工作，惟Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日卻對旗下員工表示，每周必須在辦公室工作至少40小時，否則視為辭職。

據外媒報道，Elon Musk旗下的Tesla及SpaceXX員工都收到類似內容的備忘錄，內容明確表示員工每周必須到辦公室工作至少40小時。若員工沒有出現在辦公室，則假設員工已經辭職。若員工有傑出貢獻，想申請遠距工作，Elon Musk將親自審查，員工有機會獲得批准。

Elon Musk亦在信中提到，「有些公司不會要求員工回到辦公室，但它們最後一次推出優秀的新產品是什麼時候？已經過了很久。」他指，相比其他公司，Tesla已經並將持續創造出最令人興奮和最有意義的產品，這是只靠打電話無法實現的。

【延伸閱讀】 瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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