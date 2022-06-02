啟德MONACO MARINE首推56伙低座單位　折實842.4萬起入場

會德豐地產旗下啟德新盤MONACO MARINE，最新公布項目價單第5號，為首次推出低座單位。是批單位共56伙，折實最平售價由842.4萬元起。

據新一張價單顯示，MONACO MARINE今批單位主要集中於低座，實用面積由324至768平方呎不等，戶型涵蓋一房至三房單位，整批價單售價介乎957.2萬至2,199.6萬元，價單呎價27,404至34,061元。發展商維持最高12%優惠，折實後入場價為842.4萬元，至最貴1,935.7萬元，折實呎價則由24,116至29,974元，平均呎價為25,501元。

是次入場單位為低座D座1樓C室，實用面積333平方呎，價單定價為957.2萬元，價單呎價28,745元。扣除折扣優惠後，折實售價842.4萬元，折實呎價25,297元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，今批以建築期付款計劃計算，有43個單位低於1,200萬元，受惠「財爺Plan」，可承造較高成數按揭。他續指，MONACO MARINE低座單位以一房至三房為主，開則多元化，成為低座單位的入門版，讓年輕買家或家庭客進駐低座單位不是夢。

項目地盤位置（左邊黃色為MONACO MARINE地盤）

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