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【全球經濟】摩通戴蒙警告：經濟恐迎來「颶風」　投資者需做好準備

環球政經 20:08 2022/06/02

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摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，經濟即將迎來一場「颶風」，建議投資者做好準備。

戴蒙表示，雖然目前情況看似不錯，但沒有人知道即將到來的颶風是小型颶風還是「桑迪」級別的超級颶風。他表示，該行已做好準備，對其資產負債表採取保守策略，建議投資者同樣做好準備。

戴蒙指，有兩個因素是造成「颶風」的主因，分別是聯儲局收緊貨幣政策和俄烏戰爭導致的食品和石油飆升。首先，聯儲局已發出信號，將扭轉其緊急購債計劃並縮減其資產負債表。量化緊縮（QT）計劃於本月開始，並將每月減少債券持有量增加至950億美元。戴蒙認為，過去 50 年來沒有這樣的QT政策，他形容，在疫情初期而採取的量化寬鬆計劃有幾個方向是「重大錯誤」，所以現時央行「別無選擇」，必須消除一些流動性來阻止投機、降低房價等。

另一個戴蒙擔心的因素，是俄烏戰爭對包括食品、燃料在內商品的影響。戴蒙說，由於二戰以來最嚴重的歐洲衝突造成的破壞，石油價值不得不上漲，預計可能達到每桶150美元或175美元。

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責任編輯：黃苑筠

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