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勝在低市價兩成　換樓客不怕同層單位曾有事故　1278萬購太古城三房戶

股樓投資 20:36 2022/06/02

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樓市交投氣氛好轉，即使是事故同層單位亦有客搶。中原地產莊劍嵐透露，太古城彩天閣中層H室，實用面積760平方呎，三房套間隔，去年11月放盤，當時叫價1,528萬元，放盤逾半年，新近以1,278萬元易手，實用呎價約16,816元，累減250萬元，低市價兩成。 

代理透露，單位同層為事故單位，所以價格有折讓。而買家為區內換樓客，因需更大居住空間，有見該單位低市價約20%，認為折讓合理，決定買入單位自住。 

資料顯示，原業主於2016年7月以1,117萬元買入單位，持貨6年，現帳面獲利161萬元，物業期內升值14.4%。 

延伸閱讀 十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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