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【後疫復甦】美憬閣精選酒店設206間客房及套房　打造鬧市中遠離繁囂的空間

商業 19:15 2022/06/02

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本地旅遊業受疫情困擾多時，但有酒店選擇疫市開店，並融入環保理念來經營。雅高集團旗下的美憬閣精選酒店（The MGallery Hotel Collection）宣布，品牌旗下首家位於大嶼山的香港酒店現已登場。
 
雅高集團大中華區首席執行官羅凱睿（Gary Rosen）表示，美憬閣作為酒店品牌非常關心賓客和愛護環境，致力為生態旅遊和可持續環保酒店體驗，樹立新標準，並旨在都市品味與自然風光之間取得平衡。

【端午節】商戶主打「上水品牌」售端午糭　5月中提前售罄　團隊連日再包糭

該酒店酒店設計以環保為題，以打造遠離繁囂的空間，但地段鄰近香港國際機場，並只有5分鐘車程，前往市中心更只需30分鐘車程。

直升機之旅　助製造難忘時刻
其共有206間客房及套房，當中包括貫穿整個酒店的金屬色主題設計、戶外雕塑花園，與海景相互輝映。十多間特色套房圍繞在花園四周，房內全部設有寬敞的露台，在戶外位置更配備私人休閒泳池或恆溫按摩浴缸。

酒店團隊為每位賓客設計和安排難忘時刻，例如大嶼山上空的私人直升機之旅、大澳遠足探索之旅，或遊覽世界知名的天壇大佛、寶蓮寺和香港迪士尼樂園等鄰近熱點。

【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票

責任編輯：馬意文

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