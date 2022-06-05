【網絡安全】網絡木馬攻擊大增　小企受害危機多三倍

▲ 企業若不做好資訊保安工作，不但有機會招致被第三方索償、影響形象，嚴重者更可能洩漏敏感資料、令業務癱瘓，後果不可小覷。（法新社圖）

在智能科技普及應用的數碼年代，不少企業的業務交易都透過網絡進行。但是，中小企往往因為資源有限，未能夠保護網絡安全，容易成為網絡攻擊的受害者。企業若不做好資訊保安工作，不但有機會招致被第三方索償、影響形象，嚴重者更可能洩漏敏感資料、令業務癱瘓，後果不可小覷。

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【網絡攻擊】遭黑客二次勒索 報告：97%企業仍願意再付贖金

網絡安全軟件公司Kaspersky發表報告，今年1至4月與去年同期相比，企業受網絡攻擊的情況，發現小企業受木馬攻擊可能性為大企3倍，並指小企平均遭受一次網絡攻擊的損失，已從3.4萬美元（約26萬港元）激增至約20萬美元（約157萬港元）。除了財務損失外，企業更需要承擔因此造成的法律費用、聲譽損害和客戶流失等。

報告續指，現時有兩種情況值得企業關注，包括惡意軟件Trojan-PSW和遠程桌面協議（Remote Desktop Service）技術的安全漏洞。

Trojan-PSW可用作竊取密碼以及其他帳戶信息，讓黑客在不經任何授權的情況下，非法竊取企業敏感信息。而與去年同期相比，Trojan-PSW今年檢測數量亦從約300萬次增加至約400萬次，增加近三分之一。

再者，隨着全球爆發疫情，愈來愈多企業採用遠程辦公或在家工作模式，並引入遠程桌面協議技術，讓員工可連結至公司系統處理公務。有黑客則透過技術的安全漏洞，針對遠端接入點進行攻擊，從而竊取任何已獲企業許可電子設備的資料，使員工個人設備與企業公司系統安全性陷入危險之中。據悉在2021年首3個月，美國累計發生大約4,750萬次類似事件，而今年同期則有5,100萬次。

對此，Kaspersky安全研究員Denis Parinov表示，對於現時的小企業而言，勒索軟件已變得非常普遍，企業無可避免會遭受網絡攻擊，所以即使是IT資源有限的小企業，仍需要具備基本的保護措施，如培訓員工基本的IT知識與聘請IT專家等，以免蒙受損失。

企業宜定期培訓員工 設防火牆

據網絡安全公司Varonis調查數據顯示，平均每位員工可接觸逾1,100萬份文件，如財務狀況、客戶數據或內部機密信息。但企業員工普遍缺乏網絡安全意識，甚至誤為黑客提供系統的登入資訊。因此企業需及早評估員工安全意識，定期進行IT培訓與聘請IT專家，避免誤墮網絡陷阱。

另外，企業可使用防火牆保護網絡服務，把公眾可以存取的服務與內部網絡分開，並限制遠端連接互聯網，並為敏感資料加密，更要定期為系統和數據進行遙距離綫備份、制定危機事故處理政策，以便可以及時處理事故，免招損失。

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記者：黃顯晴

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