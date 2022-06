逾1100人獲英女王授勳 多位球星上榜

適逢英女王登基70周年,英國今年公布的授勳亦特別「豐厚」。今年英女王壽辰授勳的名單中,有1,134人獲頒勳章,當中破紀錄超過5成女性位列名單之上,包括時裝設計師Stella McCartney獲頒官佐勳章(OBE) 。此外,多位球星包括巴利及占士米拿,則獲頒員佐勳章(MBE)。

授勳名單當中,雖然女性得獎者佔超過5成,但當中只有44.8%女性頒予司令勳章(CBE)以上稱號。政府發言人承認,今年名單中的少數族裔英國人按年下降,當中僅13.3%屬少數族裔,包括6.8%亞裔及4.3%黑人。

英國勳章分為民事及軍事兩類,共設5種級別,由高至低排序為爵級大十字勳章(GBE)、爵級司令勳章(男性簡稱KBE,女性簡稱DBE)、司令勳章(CBE)、官佐勳章(OBE)及員佐勳章(MBE)。只有最上兩等的授勳英國公民才算取得騎士爵位,可在名稱前加上Sir(爵士)或Dame(女爵士)頭銜。

1,134名得獎者涉及政治家、國民保健服務(NHS)人員、運動員及藝術名人,反映眾人對公共服務的付出。名人包括歌手Bonnie Tyler、時裝設計師Stella McCartney、演員Damian Lewis。

部分授勳名單

多位足球員包括威爾斯國腳巴利(Gareth Bale)、利物浦副隊長米拿(James Milner)成為MBE、前曼聯球員費迪南(Rio Ferdinand)則獲OBE。

此外,傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)的女兒Elisabeth Murdoch獲CBE、前首相貝理雅(Tony Blair)剛獲封爵士後不久,他的兒子Euan Blair亦成為MBE。

至於Salman Rushdie 爵士及插畫家Quentin Blake爵士,分別對文學及藝術有重大貢獻,被授予名譽勳位 (Order of the Companions of Honour)

首相約翰遜(Boris Johnson)向所有今年得獎者致敬,讚揚他們的勇氣及熱情激勵所有人。

