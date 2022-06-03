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逾1100人獲英女王授勳 多位球星上榜

環球社會熱點 08:35 2022/06/03

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適逢英女王登基70周年，英國今年公布的授勳亦特別「豐厚」。今年英女王壽辰授勳的名單中，有1,134人獲頒勳章，當中破紀錄超過5成女性位列名單之上，包括時裝設計師Stella McCartney獲頒官佐勳章（OBE） 。此外，多位球星包括巴利及占士米拿，則獲頒員佐勳章（MBE）。

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授勳名單當中，雖然女性得獎者佔超過5成，但當中只有44.8%女性頒予司令勳章（CBE）以上稱號。政府發言人承認，今年名單中的少數族裔英國人按年下降，當中僅13.3%屬少數族裔，包括6.8%亞裔及4.3%黑人。

英國勳章分為民事及軍事兩類，共設5種級別，由高至低排序為爵級大十字勳章（GBE）、爵級司令勳章（男性簡稱KBE，女性簡稱DBE）、司令勳章（CBE）、官佐勳章（OBE）及員佐勳章（MBE）。只有最上兩等的授勳英國公民才算取得騎士爵位，可在名稱前加上Sir（爵士）或Dame（女爵士）頭銜。

1,134名得獎者涉及政治家、國民保健服務（NHS）人員、運動員及藝術名人，反映眾人對公共服務的付出。名人包括歌手Bonnie Tyler、時裝設計師Stella McCartney、演員Damian Lewis。

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部分授勳名單

多位足球員包括威爾斯國腳巴利（Gareth Bale）、利物浦副隊長米拿（James Milner）成為MBE、前曼聯球員費迪南（Rio Ferdinand）則獲OBE。

此外，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的女兒Elisabeth Murdoch獲CBE、前首相貝理雅（Tony Blair）剛獲封爵士後不久，他的兒子Euan Blair亦成為MBE。

至於Salman Rushdie 爵士及插畫家Quentin Blake爵士，分別對文學及藝術有重大貢獻，被授予名譽勳位 （Order of the Companions of Honour）

首相約翰遜（Boris Johnson）向所有今年得獎者致敬，讚揚他們的勇氣及熱情激勵所有人。

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責任編輯：郭麗明

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