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【元宇宙】斥8位數設NFT藝術戶外展覽　主辦單位：已售超過7成門票

商業 19:00 2022/06/02

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「ARTAVERSE」將於周五（6月3日）舉行，主辦機構彩正娛樂及耀榮文化透露，目前已售出超過7成門票。（ARTAVERSE提供圖片）

結合NFT及元宇宙的本地藝術戶外展覽「ARTAVERSE」將於周五（6月3日）舉行，主辦機構彩正娛樂及耀榮文化透露，目前已售出超過7成門票，期望活動可降低大眾參與NFT的門檻。

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活動曾惹爭議

ARTAVERSE設有展覽、研討會及音樂表演等。活動售票初期，曾因當中音樂表演的字眼有誤導之嫌，在網上出現「退票潮」。但彩正娛樂行政總裁黃熙仁及耀榮文化首席營銷官張永達稱，實際的退票比率不高，相關款項亦已全數退回。

是次展覽活動斥資8位數字，早於3月開始籌備。黃熙仁解釋，因不可等待疫情過後才著手規劃，「市民經過疫情後，需要新衝擊。」他又希望，舉行有關NFT的實體活動，可讓NFT作品的創作者親身與參加者互動，解釋背後的概念，加強市民對NFT的認識。

有意擴展至實體店？

黃熙仁甚至指， ARTAVERSE將不會是單一活動，計劃未來將會開設以NFT為題的實體店。店內放置NFT藝術品，從線下的角度讓大眾認識。張永達又稱，目前亦有其他教育相關的計劃洽談當中。

除了展覽外，他們作為演唱會主辦機構，亦留意到疫情下衍生很多融合科技元素的演唱會模式，例如網上直播音樂會、VR演唱會等。張永達認為疫後市民的接受程度提高，故結合科技元素的表演模式將會是大勢所趨。惟需要留意的是，現時的科技未到最理想的水平，例如VR眼鏡重量亦不輕。他表示，現階段將會學習外國舉行電子音樂VR演唱會的技術，冀使質素有保證。

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記者：葉泳珊

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