【創業兵團】85後女生裸辭創業　創自家旗袍設租借

▲ 翁婷婷（Ding）出身時裝設計系，曾任機場文員，在偶然一次在日本旅行的經驗，啟發她創立旗袍出租店嫣裳記。（林宇翔攝）

許多人去旅行時，都體驗當地文化服飾，如到韓國試穿韓服、日本試穿和服等，若談及代表香港的文化特色服飾，就不禁令人聯想到電影《花樣年華》中張曼玉着旗袍的婀娜身影。有85後女生就趁機瞄準市場缺口，成立旗袍出租店並提供攝影服務，將「打卡」潮流轉化成商機。

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親自剪裁紙樣 赴日挑選布料

由於擁有服裝設計背景，翁婷婷亦有出品自家旗袍，不但自己剪裁紙樣，更親身到日本挑選布料，再將布送去上海給旗袍師傅，縫製出符合香港人喜好的旗袍款式，故每款旗袍都是獨一無二，現時店舖更有逾300件旗袍可供顧客租借。

在創業過程中，難免會遇到形形式式的困難。如在起初創業時，店舖曾因知名度不足，導致首半個月也沒有生意，於是翁婷婷找來親朋好友穿店舖旗袍拍照，再借助社交媒體的宣傳，「一傳十，十傳百」，很快就打響品牌的知名度，故在開業首年已能回本。但直到早年疫情時，生意曾一度跌到谷底，幾乎「交唔到租」。

她續稱，在疫情爆發之後，香港及各國陸續宣布封關，隨即失去大批旅客生意，導致店舖生意額下跌超過一半。即使仍有部分本地客人會因結婚、移民等不同原因光顧，但收入亦難以支撑基本營運需要。因此她轉向推出成衣售賣，坊間反應亦不俗，現時更與租借旗袍的收入各佔一半。

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顧客成朋友 為滿足感堅持

雖然目前所得盈利只能夠勉強支付日常開支，但為了滿足感及興趣，翁表示仍然會堅持下去。她表示，創業最開心的是與不同顧客成為朋友，「最難忘的一次經歷是，與一對情侶顧客接觸幾次後，更成為朋友，為他們訂造旗袍。但不幸的是，那位女生已患有重病，當旗袍做好後，她已不在人世。」令她驚覺原來做旗袍除了追求開心和好看外，還承載着其他的責任。「不再單單是因個人興趣與熱誠去創立的一盤生意，同時還承擔着文化保育與傳承等責任。」

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