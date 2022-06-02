【MPF】強積金首季可扣稅自願性供款帳戶按年增17% 以「永久離港」理由提取強積金申索達7,500宗

環球市場動蕩，今年以來強積金表現欠佳。積金局周四（6月2日）發表2022年3月號的《強制性公積金計劃統計摘要》季刋，摘要涵蓋強積金截至2022年3月底的主要統計數據，包括登記數目、帳戶數目、強積金總資產值及投資表現等。

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截至2022年3月底，強積金總資產約11,200億元，其中扣除收費及費用後的淨回報超過$3,260億。過去十年間，強積金總資產增加187%。自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率。

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在2022年第一季，強積金已收總供款216.6億元，其中162.3億元（75%）為強制性供款及54.3億元（25%）為自願性供款。



值得留意的，在2021-22財政年度，可扣稅自願性供款(TVC)總供款額共25.1億元，較2020-21財政年度TVC總供款額（$22.1億）上升13%。而TVC帳戶數目亦由2021年3月底的53,000個，上升約17%至2022年3月底的62,000個，可見TVC越來越受計劃成員歡迎。

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截至2022年3月底，約267萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1,055萬個強積金帳戶的25%；有關投資總資產值約$849億，佔強積金總資產8%。



2022年第一季以不同理由（包括退休、提早退休等）提取強積金的申索總數為47,000宗，較對上一季減少23%，當中第一季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7,500宗，按季減少14%。由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數少於申索宗數。

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記者：陳詠妍