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【帶你睇盤】青衣三房套單位　業主曾花70萬豪華裝修　一家大小即買即住之選

股樓投資 18:58 2022/06/02

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「財爺Plan」令換樓鏈加速轉動，不少買家也尋找較大居住空間。三房單位向來受家庭客歡迎，是次介紹的放盤，位於青衣藍澄灣5座高層E室，實用面積690平方呎，業主早前豪花70萬進行室內裝修，可即買即住，非常方便。此外，藍澄有專線小巴直達葵芳地鐵站約10分鐘，另有區內小巴專線直達青衣城約10分鐘，附近亦有商場、食肆等生活配套。單位目前叫價898萬元，若採用「財爺Plan」按保計劃，最高可承造九成按揭，最低首期為89.8萬元。

放盤單位相

    點擊圖片放大
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放盤單位 青衣藍澄灣5座高層E室（物業編號：BQ46049834）
實用面積 690平方呎
間隔 三房一套
叫價 898萬元
賣點

單位位處高層，望開揚山景

全屋新淨靚裝，一買即住

專線小巴直達葵芳地鐵站，約10分鐘

區內小巴專線直達青衣城，約10分鐘

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3NbmiuZ

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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