【帶你睇盤】青衣三房套單位　業主曾花70萬豪華裝修　一家大小即買即住之選

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業主睇淡後市 蝕沽252呎大圍半新盤 4年帳蝕25.5萬
「財爺Plan」令換樓鏈加速轉動，不少買家也尋找較大居住空間。三房單位向來受家庭客歡迎，是次介紹的放盤，位於青衣藍澄灣5座高層E室，實用面積690平方呎，業主早前豪花70萬進行室內裝修，可即買即住，非常方便。此外，藍澄有專線小巴直達葵芳地鐵站約10分鐘，另有區內小巴專線直達青衣城約10分鐘，附近亦有商場、食肆等生活配套。單位目前叫價898萬元，若採用「財爺Plan」按保計劃，最高可承造九成按揭，最低首期為89.8萬元。
放盤單位相
|放盤單位
|青衣藍澄灣5座高層E室（物業編號：BQ46049834）
|實用面積
|690平方呎
|間隔
|三房一套
|叫價
|898萬元
|賣點
|
單位位處高層，望開揚山景
全屋新淨靚裝，一買即住
專線小巴直達葵芳地鐵站，約10分鐘
區內小巴專線直達青衣城，約10分鐘
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎