【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主

美國28歲女將佩古拉打入法國網球公開賽（法網）女單8強，可惜遭世界排名第一的波蘭球手施維雅迪直落兩盤淘汰。佩古拉的家庭背景卻意外備受關注，她因出身美國百億豪門家族，獲封全球最有錢網球員，家族身家更超越英超球隊車路士新班主托德波里。

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佩古拉（Jessica Pegula）為賽事11號種子，周三（1日）與21歲的施維雅迪（Iga Swiatek）爭奪4強資格。但施維雅迪以6:3及6:2的局數，直落兩盤淘汰佩古拉，輕鬆贏得4強入場券。

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據悉，佩古拉於法網女單賽事料可奪得37萬英鎊（約364萬港元）獎金。不過英媒形容這筆獎金對佩古拉而言相信只是「濕濕碎」，更將她封為全球最有錢的網球運動員。

原來佩古拉出身美國豪門，父親Terrence Pegula經營天然氣、房地產及體育娛樂公司等業務，身家達58億美元（約452億港元）。Terrence Pegula更是美國職業欖球聯盟（NFL）水牛城比爾（Buffalo Bills）的班主。

英超球隊車路士新班主托德波里（Todd Boehly）的身家約為45億美元（約351億港元），佩古拉一家的財力明顯更勝一籌。

而佩古拉的韓裔母親Kim的人生經歷更傳奇，她1969年於首爾出生，5歲時流落至孤兒院，其後遭一對美國夫婦收養。Kim任職侍應時遇上Terrence並獲對方邀請加入公司工作，兩人其後更結為夫婦，共同拓展商業版圖。

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佩古拉去年接受訪問時，曾表示自己過去刻意避談其家族背景，不希望外界因此將其標籤為富家女，以免影響其職業生涯。

不過佩古拉坦言，目前已經學會接納家庭也是她人生的一部分。她強調網球是她的職業和工作，父母都無法干涉她這方面的決定。

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責任編輯：鄭錦玲