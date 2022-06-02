【虛擬經濟】快圖美40周年 推全新品牌FOTOMETA進軍NFT市場 邀又一山人設計全新彩虹點陣商標

中港照相（01123）旗下的快圖美於1982年成立，今年踏入40周年，該公司於今年宣布推出品牌FOTOMETA進軍NFT行列，並邀請到本地著名設計師黃炳培（又一山人），為快圖美與FOTOMETA 設計全新商標，當中的快圖美商標，保留了標誌性的彩虹色調，但就破格改用全新的「40格彩虹點陣」設計。

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快圖美將會推出一連串40周年的驚喜活動，例如是聯乘本地插畫家、品牌LLH Story的創辦人MR LLH推出獨家限定商品，以及40周年優惠感謝祭等。第一擊活動「人人有賞對對碰」將於6月中旬推出，屆時只需追蹤官方@fotomaxhk Instagram專頁，即可享低至7折沖晒優惠；若身份證號碼相連出現「40」，或與快圖美同樣於1982年出生之人士，優惠更可低至2折。

快圖美指出，全新商標的40格彩虹點陣表示快圖美40年來的可靠品牌形象，而數碼化點陣之概念，更可突顯品牌緊貼時代步伐，保持初心同時革新不停。至於FOTOMETA之商標，除了以幾何圖形帶出未來感外，黃炳培（又一山人）更以過往作品《共融 / 一九三》（united colours of 193）為藍本，利用198個國家之國旗顏色比例，設計出FOTOMETA之主題配色。以「世界村」為概念，象徵FOTOMETA用網絡連繫世界角落，以實體化穿梭現實虛擬。

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香港首個最大型戶外NFT藝術展覽——ARTAVERSE，將於本月3日至12日舉行，超過100名藝術家，將於逾15萬平方呎之中環海濱活動空間中展示他們的NFT作品。展覽設數碼藝術展、藝術科技交流及音樂表演等精彩節目，讓數碼藝術的強大魅力得以向各界展現。FOTOMETA亦將參與其中，展示把數碼收藏融入現實生活之實體化技術及印刷流程等。

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責任編輯：嚴浩文