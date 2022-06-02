【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 股市 18:36 2022/06/02 分享： 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（點擊即睇↓） 按此逐隻重溫（內附分析＋買賣策略） 梁耀康：華潤啤酒 （00291） →【按此】 梁耀康：中國電力 （02380） → 【按此】 孫運喜：美東汽車 （01268） → 【按此】 孫運喜：貓眼娛樂 （01896） → 【按此】 梁耀康：中國中鐵 （00390） → 【按此】 皇牌節目足本版↓ 【開市追揸沽】憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？→【按此-附time code】 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 今日 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 今日 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 2022/05/31 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 2022/05/30 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 今日 18:17 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 今日 18:22 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 18:18 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 今日 【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 今日 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 2022/05/31 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 2022/05/30 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 藍籌股 美股 孫運喜 中國 美國 恒生指數 收息股 目標價 買入價 市場交易