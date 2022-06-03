【Google手機】Pixel 7 Pro提早流出？　外媒稱有網民從網上成功購買新手機

▲ 據《9to5google》報道，Reddit用戶AMC20_在貼文中指出，他從Facebook Marketplace中購買了一部聲稱是Pixel 6 Pro的手機，使用大約3個星期後，才發現自己被騙，發現手機疑似為Pixel 7 Pro的原型機。

Pixel 7及Pixel 7 Pro將於今年秋季上市，但日前有人發現一部疑似為Pixel 7的原型機被放到eBay上拍賣。外國論壇Reddit上有用戶聲稱，自己原先想從Facebook Marketplace上購買Pixel 6 Pro，結果使用手機三個星期後，才發現自己用的其實是今年秋季才會上市的Pixel 7 Pro！

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據《9to5google》報道，Reddit用戶AMC20_在貼文中指出，他從Facebook Marketplace中購買了一部聲稱是Pixel 6 Pro的手機，使用大約3個星期後，才發現自己被騙，發現手機疑似為Pixel 7 Pro的原型機。

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外型相似 鏡頭模組不同



雖然兩部手機在外型上有不同，但據 AMC20_ 所貼出的圖片顯示，他拿到的Pixel 7 Pro原型機為黑色，看起來與Pixel 6 Pro的黑色十分相似。Pixel 7 Pro與Pixel 6 Pro最大的分別是在於主鏡頭模組，Pixel 6 Pro是黑色長條形的鏡頭模組，而Pixel 7 Pro則以其他材質覆蓋，乍看之下兩部手機的外觀十分相似。



不過事主在Reddit上披露這個消息後，他的手機資料就被Google遠距清除，且現時完全無法使用。

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責任編輯：廖淑瑩

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