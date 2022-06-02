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【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380）

股市 18:22 2022/06/02

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中國電力 （02380） 逆市破頂，一度高見4.14元，創月內新高，收升近1.5%，收報4.11元。內地促進新時代新能源高質量發展，獨立股評人梁耀康睇好綠電股受國策支持，料中國電力新能源業務佔比加大，建議投資者可考慮買入，吸納策略如何？立即點擊收看／收聽。→【即睇策略分析】

**憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 潛力股精選

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