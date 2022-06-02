【潛力股精選】梁耀康：中國電力（02380） 股市 18:22 2022/06/02 分享： 分享： 中國電力 （02380） 逆市破頂，一度高見4.14元，創月內新高，收升近1.5%，收報4.11元。內地促進新時代新能源高質量發展，獨立股評人梁耀康睇好綠電股受國策支持，料中國電力新能源業務佔比加大，建議投資者可考慮買入，吸納策略如何？立即點擊收看／收聽。→【即睇策略分析】 **憧憬上海經濟復甦 恒指下一站多少？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 今日 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 今日 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 2022/05/31 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 2022/05/30 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 你可能感興趣 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 今日 18:36 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 今日 18:17 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 18:18 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 今日 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒（附策略） 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 今日 【潛力股精選】梁耀康：華潤啤酒（00291） 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 2022/06/01 【潛力股精選】孫運喜：美東汽車（01268） 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 2022/05/31 【潛力股精選】孫運喜：貓眼娛樂（01896） 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 2022/05/30 【潛力股精選】梁耀康：中國中鐵（00390） 電力股 港股 電力 經濟 新能源 買入 中國電力（02380） 恒生指數