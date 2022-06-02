▲ 【港交所諮詢】港交所諮詢修訂持倉限額及大額未平倉合約申報規定

港交所 （00388） 最新刊發諮詢文件，建議修訂個股股票期權及期貨持倉限額機制，由現行三級持倉限額機制新增兩個級別，至總數五級持倉限額。建議機制下，個股股票期權的持倉限額上限由現時最多15萬張合約，增至最多25萬張合約。個股股票期貨的持倉限額上限就增至最多2.5萬張合約。

除了個股期權，港交所也建議取消旗艦小型合約的額外持倉限額，並修訂其大額未平倉合約申報規定。

諮詢期至今年6月30日。

港交所表示，相關建議旨在為投資者提供更多便利及靈活性，協助其管理市場風險。

港交所聯席營運總監兼營運及企業轉型主管莊博禮稱，是次提升衍生產品市場措施的建議旨在為投資者提供更高靈活性及推動市場發展，同時確保市場設有適當的流通量申報界線，以妥善控制風險。

另一港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁補充，有關的建議是交易所提升市場微結構，致力拓展市場參與者的多樣性的工作之一。

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