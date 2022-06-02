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深水埗喜‧揚J Loft樓書曝光　開放式單位183呎起

股樓投資 18:20 2022/06/02

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由喜雋發展發展，中原地產獨家代理的深水埗新盤「喜‧揚 J Loft」上載售樓說明書，項目銷售部署進入直路，料本月內開始銷售。「喜‧揚」為單幢項目，共提供83伙，主打開放式單位。

「喜‧揚 J Loft」戶型分布

據樓書顯示，喜‧揚樓高21層，住宅樓層佔18層，基座商場設於地下及1樓，住客休閑設施設於2樓。項目共設50伙開放式單位，實用面積183至368平方呎，佔全盤約6成；另有24伙一房單位，實用面積274至322平方呎，以及9伙兩房單位，實用面積391至429平方呎。項目最細單位見於5樓B室，為開放式間隔，實用面積183平方呎，外連23平方呎平台。單位以長方形開則，設曲尺形開放式廚房。

「喜‧揚 J Loft」平面圖

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發展商表示，「喜‧揚」示範單位及售樓處設於長沙灣中國船舶大廈，設有1個交樓標準的一房示範單位，售樓處現正積極籌備中，有望於短期內開放予公眾參觀，詳情將於稍後時間再作公布。資料顯示，喜‧揚位於深水埗鴨寮街93號，預計關鍵日期為2023年7月31日。

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撰文 : 謝昕蕎

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