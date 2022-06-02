【NFT】「ARTAVERSE」明日舉辦 亞洲最大型結合 NFT 及元宇宙本地藝術戶外展覽 懶人包攻略一覽

全亞洲最大型之一的戶外NFT及本地藝術展覽「ARTAVERSE」將於明日正式開鑼，活動由6月3至12日於中環海濱活動空間舉行。由 Mastercard®冠名贊助的首屆「ARTAVERSE」將帶來多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享，以及音樂文化表演，並以多元化精彩活動帶參加者走進虛擬與現實交融的 Web 3.0 藝術宇宙，享受一系列浸沉式嶄新體驗。

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展覽將分為3大展區，包括 ART BOX、ART HUB 及 ART STAGE，並設十二大精華看點，以多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享以及音樂文化表演， 為大眾開啟穿梭現實與虛擬世界的浸沉式藝術娛樂文化之旅，由淺入深讓一眾潮流文化愛好者 探討 Web 3.0 藝術宇宙的發展及無限可能性。

ART BOX貨櫃藝術展區是由超過 25 個「BOX」貨櫃組成藝術展區，每個 「BOX」將打造成獨立的藝 術空間，讓大眾彷如走進虛擬藝術空間觀賞不同的創新藝術展品。

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「ART HUB」 數碼藝術畫廊是逾百個參展單位攜手打造充滿數碼及實體藝術的 「HUB」，匯聚亞洲知名當 代藝術家以至本地藝人及新興藝術家的多元數碼藝術展品，展出超過 1,000 件具個人風格及話題性的數碼及實體藝術展品。

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至於「ART STAGE」 藝術表演舞台，則是建立一個藝術表演舞台 「STAGE」，旨凝聚行內菁英及專業人士，孕育新世代藝術科技新動力， 全力推動 Web 3.0 藝術宇宙普及化。

「ARTAVERSE」共有12大看點，合共逾 120 個展覽單 位，當中包括 ALPACADABRAZ 羊駝、CyberKongz、Arcade、Remade等頂尖NFT項目及由 Impact NFT 帶來最具影響力的本地 NFT 項目- 「九龍皇帝」 展覽、藝術與科技講座及研討會、首次登場的 NETFLEX 大熱動漫 IP NFT、當代藝術家及本地藝人 NFT 作品、VR 及 AR 元宇宙互動體驗、O2O 藝術收藏、CryptoPunks 打卡主題美食、星級打卡位、著名街頭藝術家 SZABOTAGE 於 ART BOX 呈獻藝術塗鴉牆、一眾星級名人藝術展覽包括潮流藝術家李璨琛夥拍 BeLeeWorld 團隊參與展出以及 ART STAGE 音樂及藝術表演。 此外，展覽為小朋友特設「幼聯 x ARTAVERSE Colorful World 色彩世界親子藝術工作坊」，別開生面又精心設計的藝術科技項目為所有入場人士提供前所未有的探索體驗。另外，還有「PANGU by Kenal Voxel 人物設計工作坊」向參加者簡單介紹 The Sand Box 軟體使用方式，讓大衆享受創作樂趣。

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責任編輯：羅浩濂