業主睇淡後市　蝕沽252呎大圍半新盤　4年帳蝕25.5萬

再有業主睇淡後市而蝕讓單位。美聯物業陳國浩說，大圍薈蕎2翼低層C09室，開放式間隔，實用面積252平方呎，業主對後市持審慎態度，所以決定賣樓，原叫價480萬元，終減價20萬元，以460萬元易手，實用呎價約18,254元。

代理透露，買家為投資者，認為大圍交通方便，有鐵路優勢，而且有大型商場將會落成，考慮到本港息口低企，樓價相宜，終決定買入上址投資，擬作長線收租用途。

資料顯示，原業主於2018年1月以約485.5萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕約25.5萬元，物業期內貶值約5%。

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