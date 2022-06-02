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業主睇淡後市　蝕沽252呎大圍半新盤　4年帳蝕25.5萬

股樓投資 19:19 2022/06/02

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再有業主睇淡後市而蝕讓單位。美聯物業陳國浩說，大圍薈蕎2翼低層C09室，開放式間隔，實用面積252平方呎，業主對後市持審慎態度，所以決定賣樓，原叫價480萬元，終減價20萬元，以460萬元易手，實用呎價約18,254元。 

代理透露，買家為投資者，認為大圍交通方便，有鐵路優勢，而且有大型商場將會落成，考慮到本港息口低企，樓價相宜，終決定買入上址投資，擬作長線收租用途。

資料顯示，原業主於2018年1月以約485.5萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕約25.5萬元，物業期內貶值約5%。 

延伸閱讀 十大屋苑5月呎價變化一覽　成交量按月跌逾四成　創4個月新低【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

薈蕎 美聯物業 私人屋苑

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