【英國王室】英女王向員工加薪最多5% 派糖助應對通脹

英國面對高通貨膨脹及能源價格急升，民眾承受沉重成活成本壓力。英國媒體報稱，今年迎來登基白金禧的英女王打算向王室員工加薪最多5%，同時發放獎金，感謝他們處理新冠肺炎疫情及亡夫菲臘親王葬禮，冀協助員工渡過生活成本危機。

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王室消息人士向《電訊報》證實，王室向所有員工發加薪通告，表示將根據個人表現釐定加薪幅度，眾人獲加薪最少2.5%，絕大部分員工獲加薪5%。消息人士指，王室員工在過去兩年被凍薪，對於加薪消息感到非常高興。

英女王透過通告向員工傳話，指加薪並非為慶祝白金禧年，而是希望協助員工渡過生活成本危機，亦是認可過去兩年員工辛勤工作。

有消息人士稱，英女王亦打算向員工發放獎金，感謝他們應對新冠疫情，以及安排菲臘親王（Prince Philip）葬禮。

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根據最新的「君主撥款」（Sovereign Grant） 財政報告顯示，2020年至2021年收入最高的全職員工薪酬約為25萬英鎊（246萬港元）；收入最低的全職員工約為1.9萬英鎊（18.7萬港元）報告指，英女王共聘請499名全職及9名合約員工，年工資支出為2,410萬英鎊（2.37億港元）。

英國國家統計局（ONS） 數據指，去年底至今年2月，當地平均加薪幅度為4%。ONS數據亦顯示，截至2020年4月5日納稅年度，英國年薪中位數為3.1萬英鎊（30.5萬港元）。

事實上，王室員工薪金一直較其他企業為低，不少人的人工低於英國最低工資。然而，在王室任職多數包住宿。

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責任編輯：郭麗明