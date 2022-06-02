▲ 【吉利衛星】吉利控股成功發射首批9枚衛星 將為旗下汽車提供更準確導航

今日中午吉利汽車 （00175） 母企吉利控股成功發射首批名為「吉利未來出行星座」的9枚衛星，衛星順利進入近地軌道，據介紹，衛星主要會用於智能聯網汽車未來出行服務、車機、手機衛星交互等相關技術研究及驗証，以及支撐相關海洋環保公益行動。

9枚衛星在西昌衛星發射中心以「一箭九星」方式發射，有內媒引述吉利稱，通過建設「吉利未來出行星座」，集團會構建高精密時空信息系統，覆蓋科技生態、智慧出行、無人系統、智慧城市等領域，並將全面提升吉利控股旗下極氪、領克、遠程新能源商用車等品牌的用戶智能出行體驗。報道又稱，上述衛星將為杭州亞運會官方用車提供高精、安全的位置服務。

衛星由吉利自主研製 料2025年完成部署

今次發射的「吉利未來出行星座」是由吉利旗下時空道宇科技有限公司完全自主研製，旗下台州衛星超級工廠出廠，設計壽命5年。

有內媒指，吉利整體星座部署計劃於2025年完成，預計將於2026年提供覆蓋全球的衛星數據應用服務。

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