【雲端方案】Dell拓多雲解決方案佈局　配合儲存軟件更新助數據修復

▲ Dell Technologies宣布推出Cyber Recovery託管服務，強化APEX解決方案陣容，推動多雲生態系統。

新冠疫情促使企業加快進行數碼轉型，以及在家工作，然而往往缺乏足夠技術人員支援，面臨網絡安全威脅時，難以及時解決問題。有見企業對多雲服務、網絡安全解決方案等需求增加，Dell Technologies宣布推出Cyber Recovery託管服務，強化APEX解決方案陣容，推動多雲生態系統；另與雲端數據科技公司Snowfake合作、升級儲存軟件，幫助企業從網絡攻擊中復原。

Dell Technologies副總裁兼香港及澳門區總經理李詩韻（Yoki）提到：「72%受訪企業表示因遙距工作持續，導致企業暴露在網絡攻擊的危機，因此對於數據修復的需求增加。」

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是次推出的Dell APEX Cyber Recovery託管服務，是首個提供雲端體驗的解決方案，能簡化遭受網路攻擊後的復原流程。

Dell Technologies亦會管理離線隔離區（cyber recovery vault）的日常運作，透過標準化配置、簡化的Dell-assisted recovery服務選項，及來自部署於全球 2,000項的隔離區（isolated vault）解決方案，協助企業進行數據修復工作。

APEX Cyber Recovery託管服務也將協助擴展多雲生態系統，包括推出Cyber Recovery for Azure及Cyber Recovery for AWS。企業可以藉此加快公有雲數據保護方案的存取速度，在公有雲部署離線隔離區中保護和隔離數據。這兩個服務均於本年下半年在全球推出。

除此之外，Dell宣布與Snowflake合作，連結Snowflake Data Cloud與Dell企業級數據儲存解決方案。讓用戶透過Snowflake Data Cloud使用存放於Dell物件儲存設備中的本地端數據，將數據保留在本地端或將複製到公有雲。此服務將在今年下半年推出。

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儲存軟件增創新功能 提升自動化、多雲靈活性

Dell亦針對儲存解決方案，包括PowerStore, PowerMax及PowerFlex，推出超過500項軟件創新功能。

Dell PowerStore將混合工作負載效能提升高達50%，並增加66％的儲存容量，並提供全新VMware端到端整合功能

Dell PowerMax提升資安韌性，讓全新端對端NVMe架構效能雙倍提升，並且自動化儲存作業

Dell PowerFlex則加入檔案服務，有助簡化工作負載整合，並為主要容器編排平台新增檔案支援

記者：吳嘉雯

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